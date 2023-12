Importante comunicador de Americana, Marcelo Harteman deve

mais uma vez ficar de fora da corrida para vereador na cidade em 2024. Ele disse ao NM que existem mais obstáculos que estímulos para colocar seu nome ‘pra jogo’ junto ao eleitor.

Hoje HM trabalha na rádio Azul, de propriedade do ex-prefeito Omar Najar (MDB), cotado para voltar para a disputa ano que vem. A eventual candidatura do radialista teria ‘vaga certa’ no MDB e ele poderia ser um ponta de lança no campo da comunicação.

Hoje americana tem como ‘comunicadores’ na Câmara os vereadores Marcos Caetano (PL)- cantor evangélico e Vagner Malheiros (PSDB)- palestrante também no campo evangélico.

M Harteman disse que para o ano que vem pretende atuar em campanhas majoritárias (prefeito) fora da região.

Ele trabalhou na região sul do Rio de Janeiro anos atrás.

