Eletrônicos 6 opções de presentes de Natal por até R$150

Eletrônicos- A Amazon.com.br abre o mês de dezembro

com a apresentação de ofertas para um “Natal de A a Z”. No site e no App Amazon Shopping, é possível navegar por inúmeras sugestões de presentes, que, certamente, agradarão a amigos, familiares, em especial às crianças, em uma página dedicada a itens que o consumidor brasileiro poderá comprar para presentear, seguindo as tradições desta época do ano.

Para todos os gostos e de todos os valores, com uma vasta seleção de ofertas, com a conveniência e praticidade online, em múltiplos meios de pagamento. Dentre as ofertas e esta lista de sugestões de presentes, em mais de 50 categorias, o consumidor poderá encontrar diversas opções de eletrônicos com valores até R$150:

1. Fone de ouvido Philips com fio e microfone

Os fones de ouvido auriculares modelo TAUH201BK/00, da Philips, proporcionam um som nítido e graves potentes. A alça é leve e o cabo plano resiste a emaranhados. Os fones são macios e se dobram, facilitando a utilização.

2. Caixa de som bluetooth Essential Sound Go i2GO

A caixa de som bluetooth Essential Sound Go i2GO possui 10W de potência RMS e bateria de até 8h. Resistente à água, é perfeita para ser usada na piscina e na praia. Seus alto-falantes potentes garantem uma experiência sonora intensa, que aliada aos drivers de 45mm proporciona graves poderosos e dinâmicos.

3. Iluminador led ring light com tripé

O iluminador Ring Light de 26cm (10 polegadas) com tripé incluso foi desenvolvido para que as fotos fiquem ainda mais perfeitas e iluminadas. Tem ângulo ajustável, suporte articulado e um tripé com rotação 360°, com botões para ajustar o tipo de iluminação e intensidade do brilho com 10 níveis de intensidade diferentes em cada tipo de iluminação: luz quente, morna e fria.

4. Mini câmera digital de bolso

Com zoom de 18MP e 8x, a câmera digital da Kiboule tira fotos contendo mais detalhes. Capaz de capturar sorrisos, reconhecendo e focando o rosto automaticamente, a estabilização óptica de imagem garante uma imagem clara e nítida sem desfoque indesejado. Seu tamanho compacto e leve para uso portátil e conveniente sem ser volumoso.

5. Celular Positivo Flip P50

Com o formato simples e moderno, o celular Positivo P50 tem uma tela de 2.4″, sendo fácil navegar pelos menus do aparelho. O teclado grande facilita a digitação. Controle facilmente o Rádio FM do seu celular ou os arquivos MP3.

6. Kit de lentes de câmera de telefone 10 em 1

Esse kit profissional de lentes para câmera de celular da Apexel inclui lentes de 0,63 x de largura e macro de 15x, teleobjetiva 2x, lente olho de peixe 198°, lente caleidoscópio, filtro CPL, filtro de fluxo, filtro radial e filtro de estrela. O design de grampo destacável universal funciona com todos os tipos de smartphones e tablets.

A Amazon Brasil tem orgulho de trazer, pela primeira vez, o Natal que reflete a cultura e os desejos do consumidor brasileiro nesta época do ano: ofertas diárias em uma lista de sugestões de presentes em Amazon.com.br; uma exposição “O Natal brasileiro de A a Z” e um “Trem de Presentes” atravessando São Paulo. Para celebrar a singularidade das festas brasileiras de fim de ano, a Amazon Brasil fez questão de estar ainda mais perto de seus consumidores e da rotina que faz parte da cultura brasileira, durante todo o mês de dezembro e Natal.

Até 17 de dezembro, a Amazon Brasil promove “O Natal brasileiro é de A a Z”, um espaço interativo que recria o típico lar brasileiro nas festas de fim de ano. A ativação acontece no Shopping Eldorado, em São Paulo, e vai retratar essa característica ceia, cheia de brasilidades, além de contar com uma ampla seleção de produtos de grandes marcas, que são encontradas na Amazon.com.br.

A ação contará com marcas presentes no site da Amazon, como 3 Corações, Amarula, Amazon Alexa, Ambev, Bosch, Cadence, Calvin Klein, Casal Garcia, Coca-Cola, Codorníu, Copag, Docol, Dux, Ekaza, Electrolux, Estrela, Euro, Eucerin, Flash Limp, Fisher-Price, Freso Baby, Furacão Pet, G-Tech, Heinz, Invicta, Intelbras, Johnnie Walker, Lancôme, LG, Lillo, L’Oreal, Lyor, Maker’s Mark, Mallory, Mattel, Midea, Mondial, Mor, Nestlé, Nuk, Oster, Periquita, Philips, Porcelana Schmidt, Pro Tork, Reckitt, Sanremo, SC Johnson, Singer, Suggar, Tramontina, Unilever, Vitafor, Vonder, Walita, Wap, Wolff, YoPro e Xalingo que farão parte da decoração do espaço, com produtos que refletem um lar tipicamente brasileiro.

A instalação oferece uma experiência única de imersão nas tradições de fim de ano no Brasil e também consolida a presença da Amazon na vida dos brasileiros, como uma empresa que compreende e celebra as particularidades da nossa cultura. Além disso, o local conta com QR Codes em todos os produtos expostos na ação que irão direcionar os consumidores para a Amazon.com.br. Os itens poderão ser acessados pelo site e pelo app Amazon Shopping.

Durante todo o mês de dezembro, a Amazon.com.br festejará com os brasileiros e com tudo que realmente faz um Natal que é a cara do país. Juntamente às atrações e ofertas diárias, os brasileiros também contarão com a conveniência e experiência única de comprar no site e aplicativo da Amazon.com.br. Esta experiência inclui múltiplas opções de pagamento, entrega em 100% dos municípios brasileiros, sendo que em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil; além de benefícios aos clientes. E para oferecer aos clientes maior flexibilidade durante as festas, o prazo padrão de devoluções foi estendido até 31 de janeiro de 2024 para a maioria dos itens comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2023.

