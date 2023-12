Esta quarta (13), o vice-prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso

marcou presença nas comemorações do 18º aniversário do 48º Batalhão da Polícia Militar. O evento reuniu autoridades locais, membros da comunidade e policiais, foi marcada por homenagens e reconhecimentos.



Foi uma celebração da dedicação e coragem dos policiais militares que, ao longo dos anos, têm servido com comprometimento exemplar à comunidade local. Autoridades municipais, membros da comunidade e representantes das forças de segurança se reuniram para homenagear a trajetória e os feitos do batalhão.

Durante a cerimônia, Henrique do Paraíso foi agraciado com uma honraria singular: uma Challenge Coin, símbolo que representa o respeito e a admiração pela dedicação e serviço prestado à comunidade.

“Hoje me senti honrado de receber uma Challenge Coin, Medalha de honra que representa os serviços prestados em prol da corporação da Polícia Militar. Como vice-prefeito reafirmo a minha dedicação e trabalho árduo a favor dos profissionais e da corporação da Polícia Militar. É uma honra poder colaborar para uma cidade mais segura e unida” afirmou o vice-prefeito.

A presença de Henrique do Paraíso no aniversário do 48º Batalhão da Polícia Militar destaca a importância da parceria entre a gestão municipal e as forças de segurança, reforçando o compromisso mútuo em prol do bem-estar da comunidade local. O evento foi encerrado com a certeza de que essa união estratégica continuará fortalecendo os laços entre o poder público e as instituições que zelam pela segurança e tranquilidade de Sumaré.

