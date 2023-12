Menina de 17 foi ajudar namorado no tráfico e se deu mal

Uma menina de 17 anos e seu namorado de 19

foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta terça-feira. O namorado dela chegou a xingar os GMs dizendo que não iria ficar com as mãos na cabeça para ser averiguado.

O caso aconteceu no bairro Sartori pouco depois das 23h.

Leia abaixo relato pormenorizado feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM JOSÉ GCM VILLALON GCM GABRIEL

DATA: 12/12/23 HORA: 23:15

LOCAL: RUA CANADÁ 129 (OPOSTO) BAIRRO SARTORI.

TRÁFICO DE DROGAS/ATO INFRACIONAL/RESISTENCIA/DESACATO.

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou ao final da rua local este já conhecido pelo intenso tráfico de drogas alguns indivíduos que ao avistarem a equipe tentaram se dispersar sendo de imediato abordados, neste momento S.A.S.M 19 anos de idade entregou algo a sua namorada G.E.S.C 17 anos, questionada sobre u que teria recebido informou ser 3 porções de maconha, neste momento seu namorado S. Ficou exaltado durante entrevista dizendo que não permaneceria com as mãos na cabeça desferindo palavras de baixo calão contra a equipe onde foi necessário uso de força moderada para contê-lo.

Já com W. O. A 38 anos de idade que nos informou ser o dono daquele ponto de tráfico foi localizado em sua mão um saco plástico que continha 31 gramas de cocaina pura e outro saco plástico que continha 16 gramas de pó branco utilizado para mistura e R$ 265,00. Partes e fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos liberou S. e G. Enquanto W. permaneceu a disposição da Justiça por tráfico de drogas conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça enquanto o dinheiro é entorpecentes foram apreendidos.

