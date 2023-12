Sem roupa e com os seios cobertos pelos cabelos alongados. Foi dessa forma que a atriz de 44 anos apareceu em um vídeo postado no Instagram, nesta terça-feira, 12.

“Sereiando”, escreveu ela na legenda. Em poucos minutos, a atriz, que aparece em um camarim móvel nas imagens, recebeu dezenas de elogios.

“Deusa”, reagiu Lucas Guimarães. “Que mulherão”, disse uma seguidora. “A mulher mais linda desse mundo, como pode?”, escreveu uma fã.

Sereiando… 🧜‍♀️ pic.twitter.com/oRRX6goSCY

— Deborah Secco (@dedesecco) December 12, 2023

Atriz do Teste de Fidelidade recria foto icônica de Alessandra Negrini

Uma das atrizes do Teste de Fidelidade, programa de João Kléber na RedeTV!, Dara Diniz recriou uma foto icônica de Alessandra Negrini ao posar para a revista Sexy em Barcelona, na Espanha.

No clique, feito pelo fotógrafo Patrick Brito, ela aparece deitada em um sofá vermelho, caprichando no carão. A pose é a mesma feita por Alessandra quando ela posou para as lentes de Bob Wolfenson para a Playboy, no ano 2000, no Rio de Janeiro. A versão sem censura está na revista.

“A ideia não foi copiar, mas resgatar os ensaios clássicos, aquela coisa da nudez sem apelação. A revista pede um glamour, pede uma produção mais elaborada. Investi quase R$ 50 mil para o ensaio, ficou realmente refinado e luxuoso”, garante. “É por isso que não entrei nas plataformas adultas. Gosto da coisa mais artística, não explícita. E nesses sites tem que escancarar a intimidade”.

Dara estrelou o ensaio nu para a revista em um luxuoso apartamento alugado no centro de Barcelona. A modelo gastou R$ 48 mil na produção, incluindo passagens aéreas dela e da equipe, fotografia, figurinos e locação. A loira se inspirou na temática da Barbie para as fotos.”É um investimento alto, mas era meu sonho posar para a Sexy com uma produção gringa. Além de clicar, consegui fazer um tour por lá e tudo isso valeu a pena. Quando assinei com a revista já pensei em resgatar essa coisa do luxo com uma pegada gringa. Não queria posar nua só para aparecer pelada, queria algo conceitual e bonito”.

Todo o esforço e investimento valeram a pena. A capa da Sexy chega com a expectativa de se tornar uma das mais vendidas do ano. Para fechar 2023 em grande estilo, Dara assinou também com a SpicyFire, revista que já tirou a roupa de famosas como as ex-BBBs Fani Pacheco e Natália Casassola.

Fotos: Patrick Brito / Edu Graboski / Divulgação