O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, abriu nesta quarta-feira (21) o processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes para interessados com idades a partir de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28, no banner rotativo específico sobre o assunto no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

O processo seletivo inclui a avaliação vocal, que será feita presencialmente na Sala de Teoria do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março, em três horários: às 18h, 19h e 20h.

A avaliação vocal irá observar as características musicais e fisiológicas das vozes dos candidatos, portanto não é necessário ter conhecimento prévio em música ou participação em outro coral. Os aprovados serão divulgados no dia 2 de março, também no site da Prefeitura.

As atividades terão início no dia 5 de março, no CCL. Os ensaios do Corda Coral ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30.

“Uma oportunidade para quem quer fazer parte desse tradicional grupo de coral em nossa cidade. Estamos falando de um símbolo da arte de Americana, que atravessa quatro décadas de história e muito talento”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” está em atividade desde abril de 1983, atualmente sob a regência de Ana Paula Rotger.

O grupo já se apresentou em grandes eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da Banda Municipal de Americana, além da participação do Mapa Cultural Paulista e em encontros e festivais de canto coral no Brasil e no exterior.