CPFL Paulista adverte sobre riscos de acidentes na poda de vegetação em proximidades com a rede elétrica

As podas de árvores e plantas são essenciais para o crescimento saudável da vegetação e, principalmente, para a prevenção de acidentes. Quando realizadas próximas a redes elétricas, essas intervenções tornam-se ainda mais cruciais. A CPFL Paulista, por meio da campanha Guardião da Vida, alerta sobre a importância de realizar esses serviços periodicamente e apenas por profissionais habilitados.

“Apesar de parecerem atividades simples, as podas devem ser feitas apenas por profissionais habilitados, sempre respeitando uma distância segura da rede elétrica. Uma poda mal executada pode ser fatal”, destaca Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

O principal risco dessas intervenções em árvores próximas às redes de distribuição de energia são os choques elétricos. Segundo a Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), em 2023, podas e outras atividades como obras civis e instalação de antenas de TV e telefonia foram responsáveis por 418 acidentes em áreas com redes aéreas no Brasil, sendo 267 fatais.

Além de prevenir choques elétricos, realizar podas de árvores seguindo os procedimentos de segurança adequados garante a integridade do sistema elétrico. Galhos e pedaços de tronco podem cair ou se manter muito próximos às redes de distribuição, provocando interrupções no fornecimento de energia, curtos-circuitos e até o desligamento da iluminação pública. “Arriscar-se em podas sem o devido conhecimento técnico representa um risco à vida e prejudica os vizinhos e demais moradores do entorno, podendo afetar hospitais, comércios e outras unidades de serviços essenciais”, destaca Campos.

Portanto, lembre-se:

Antes de plantar uma árvore, consulte a legislação ou guia de arborização urbana do município.

Caso seja inevitável plantar abaixo da rede de distribuição de energia, prefira espécies de pequeno porte, que não atingirão a fiação quando adultas.

Jamais toque ou tente retirar galhos caídos sobre a rede de distribuição.