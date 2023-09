CPFL investe R$ 20 milhões na construção de nova subestação em Sumaré  

A obra faz parte do Plano de Expansão do Sistema Elétrico desenvolvido de maneira contínua na companhia. E resulta, de forma imediata, na distribuição de energia de forma mais moderna, robusta e confiável.

“O reforço de mais uma subestação de energia para Sumaré suportará o desenvolvimento do município pelo menos para os próximos dez anos. Desta forma, mais indústrias e empresas podem se instalar na cidade com a garantia do fornecimento de energia elétrica segura e de qualidade para esses empreendimentos e para toda a população”, destaca Roberto Sartori, diretor-presidente da CPFL Paulista.

“Importante destacar também a localização estratégica dessa nova subestação, que está instalada na entrada do município, a 1,5 quilômetro em linha reta da Rodovia Anhanguera (SP-330), uma das principais do estado”, reforça Sartori.

O projeto segue o plano de investimentos da CPFL Paulista na região, onde, somente no primeiro semestre de 2023, a companhia empregou R$ 181,3 milhões em obras e iniciativas de expansão, modernização e manutenção da rede elétrica. As obras para a construção da Subestação Sumaré 7 tiveram início em outubro de 2021 e foram concluídas no ano passado.

