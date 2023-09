Sec. de Nova Odessa se irrita com piada de vereadores

Vereadores tratando com deboche algo que vai ser bom pra população. Sim, o Poupatempo ainda não foi inaugurado, porém, a demora tem mais a ver com o partido que eles apoiam do que qualquer outra coisa. Isso porque o governador Tarcísio, quando assumiu, solicitou auditoria em aquisições para todas as unidades do Poupatempo que estão pra inaugurar no estado e identificou-se irregularidades ainda no governo do Rodrigo Garcia, do PSDB. Por isso ocorreu o atraso.