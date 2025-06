Cristiano Ronaldo segue sendo um fenômeno dentro e fora dos gramados. Após conquistar mais uma edição da UEFA Nations League com a seleção portuguesa, o atacante de 39 anos mostra que longevidade e alto rendimento podem, sim, caminhar juntos, desde que acompanhados por disciplina e tecnologia de ponta. Entre os aliados do camisa 7 está um método cada vez mais comum entre atletas de elite: a terapia hiperbárica.

Conhecido por investir pesado em sua saúde, CR7 já recorreu à crioterapia, passando por sessões em câmaras que atingem até -200 ºC, e mais recentemente adquiriu uma câmara hiperbárica pessoal, que segue o mesmo princípio: acelerar a recuperação do corpo e manter a vitalidade. O equipamento tem como objetivo melhorar a circulação, estimular o sistema imunológico, reduzir fadiga e acelerar a cicatrização de lesões, pontos-chave para quem vive da performance.

“O caso do Cristiano Ronaldo é um ótimo exemplo de como a medicina hiperbárica pode ajudar a prolongar o auge de um atleta. A oxigenoterapia em alta pressão promove uma regeneração mais rápida dos tecidos, algo essencial não só para o tratamento de lesões, mas também para a prevenção e o preparo físico de alto nível”, explica a Dra. Caroline Schmidt, médica hiperbarista da OXY Plastic, clínica especializada no método.

Cristiano Ronaldo x Neymar

Apesar de ter se popularizado entre nomes do esporte pelo também jogador Neymar Jr, a terapia hiperbárica já é acessível ao público geral e vem sendo aplicada em diversas áreas da medicina, da reabilitação ao bem-estar. Enquanto muitos atletas veem a curva do rendimento cair com a idade, Cristiano Ronaldo segue colecionando títulos e investindo em ferramentas que o mantém no topo.

A Dra. Caroline destaca que a tecnologia pode beneficiar não apenas atletas, mas qualquer pessoa que busca melhorar sua saúde e disposição: “Trata-se de um recurso com grande potencial de prevenção e otimização do corpo como um todo.” No Brasil, a OXY Plastic é um dos maiores centros dedicados à medicina hiperbárica, localizada em Curitiba (PR). Com uma estrutura de mais de 500m², a clínica realiza dezenas de sessões por dia e atende pacientes que buscam desde a melhora da disposição até apoio no tratamento de condições médicas diversas. “Atendemos desde atletas e pessoas em recuperação de cirurgias até quem enxerga na terapia hiperbárica uma vantagem para o bem-estar e a performance no dia a dia”, finaliza a médica hiperbarista.

Sobre a OXY Plastic

A OXY Plastic é uma clínica de referência em medicina hiperbárica, comprometida em tornar esse tipo de tratamento acessível e disponível para diversas áreas da medicina, promovendo o bem-estar e a prevenção. Localizada no coração do Batel, Curitiba, com mais de 500m² de área construída, a OXY Plastic é o maior centro de Medicina Hiperbárica do Brasil. Cada câmara hiperbárica da OXY Plastic comporta 6 sessões por dia, atendendo um total de 24 pacientes diariamente.

