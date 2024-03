Crivelari deve vir a vereador pelo MDB

O ex-vereador Major Crivelari decidiu que virá

candidato a vereador este ano em Americana. Ele já foi homem forte do governo Diego De Nadai há mais de uma década e foi candidato a prefeito em 2020, tendo cerca de 5 mil votos.

Leia + sobre política regional

Ele foi cotado para ir para o PDT, mas o perfil ‘muito à esquerda’ e esperou até esta segunda-feira para bater o martelo e cerrar fileiras no time do ex-prefeito Omar Najar.

Tanto Crivelari quanto Omar nutrem admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vão buscar pauta na segurança pública para as eleições deste ano.

O NM trouxe que o MDB ainda tinha 4 vagas para candidatos homens para fechar a chapa de vereadores. Caso confirmada a chegada de Criva, sobrarão 3 espaços.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP