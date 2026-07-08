Ação da Prefeitura no Jd. Nossa Senhora Auxiliadora tem o objetivo de reforçar a segurança viária

A rua Francisca Fátima de Oliveira, esquina com Cecílio Nunes da Silva, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, recebe a etapa de implantação e reforço de sinalização de solo, realizados pela Prefeitura de Hortolândia, para o início da operação de um novo conjunto semafórico instalado no local. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a colocação do dispositivo tem o objetivo de controlar o fluxo de motoristas e pedestres, organizando o tráfego e evitando sinistros de trânsito na movimentada região.

Trabalho

Neste ano, equipes da Administração Municipal concluíram o mutirão de reforço e sinalização de solo em outros pontos da cidade. No Jardim Nova Europa, a ação foi realizada no cruzamento entre as ruas Itamaracá e São Vicente. Outra etapa também aconteceu no Jardim Nova Hortolândia. O Jardim Amanda foi contemplado com o trabalho nas ruas no entorno da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Maria Célia Cabral. Desde o ano passado, mais de 30 unidades de ensino receberam o serviço que contribui com a organização do fluxo do trânsito na entrada e saída das escolas, garantindo segurança viária e evitando sinistros. Além do entorno do colégio, a Prefeitura reforçou a pintura em lombadas localizadas nas ruas Carlos Gomes e Pedro Vilas Boas.

O mutirão também já aconteceu em ruas e avenidas na região da Vila Real, próxima ao viaduto inaugurado neste ano pelo prefeito Zezé Gomes, na rua Elizeth Cardoso, no Jardim São Bento e no Parque Orestes Ongaro, entre as ruas Milton Teixeira, Rio Mississipi e Rio Iguaçu. Trabalho também foi realizado próximo da unidade de ensino do Recreio Alvorada e na rua da Coruja, no Jardim Boa Esperança.

No Jardim Interlagos, o reforço da pintura foi na rua Rio Tapajós, próximo de uma escola e da área que recebe modernização da Prefeitura. Vias localizadas entre o Jardim Carmen Cristina e o Jardim Minda, além de ruas do Jardim Santa Fé foram os outros espaços contemplados até o momento.

O reforço e a implantação de sinalização de solo são intensificados principalmente no entorno de unidades de saúde, ensino, praças, parques e comércios.