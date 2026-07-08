A bola rola volta a rolar no Mundial na próxima quinta-feira (9). Abrindo as quartas de final, França e Marrocos se enfrentam às 17h (de Brasília) em Boston.
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Detalhes do chaveamento
- Semifinal 1 (14/07): O vencedor de França/Marrocos enfrenta o vencedor de Espanha/Bélgica.
- Semifinal 2 (15/07): O vencedor de Noruega/Inglaterra enfrenta o vencedor de Argentina/Suíça.
Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão oficialmente definidos e acontecem entre os dias 9 e 11 de julho de 2026.
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Confira a tabela detalhada das 4as de final jogos (horários de Brasília):
|Partida
|Data
|Horário
|Estádio (Cidade)
|Transmissão
|🇫🇷 França x 🇲🇦 Marrocos
|Quinta-feira, 09/07
|17:00
|Gillette Stadium (Boston)
|CazéTV / Disney+
|🇪🇸 Espanha x 🇧🇪 Bélgica
|Sexta-feira, 10/07
|16:00
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|CazéTV / Disney+
|🇳🇴 Noruega x 🏴 Inglaterra
|Sábado, 11/07
|18:00
|Hard Rock Stadium (Miami)
|CazéTV / Disney+