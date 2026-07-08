A bola rola volta a rolar no Mundial na próxima quinta-feira (9). Abrindo as quartas de final, França e Marrocos se enfrentam às 17h (de Brasília) em Boston.

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4as de final

Detalhes do chaveamento
  • Semifinal 1 (14/07): O vencedor de França/Marrocos enfrenta o vencedor de Espanha/Bélgica.
  • Semifinal 2 (15/07): O vencedor de Noruega/Inglaterra enfrenta o vencedor de Argentina/Suíça.
Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão oficialmente definidos e acontecem entre os dias 9 e 11 de julho de 2026

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Confira a tabela detalhada das 4as de final jogos (horários de Brasília):

Partida Data Horário Estádio (Cidade) Transmissão
🇫🇷 França x 🇲🇦 Marrocos Quinta-feira, 09/07 17:00 Gillette Stadium (Boston) CazéTV / Disney+
🇪🇸 Espanha x 🇧🇪 Bélgica Sexta-feira, 10/07 16:00 SoFi Stadium (Los Angeles) CazéTV / Disney+
🇳🇴 Noruega x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra Sábado, 11/07 18:00 Hard Rock Stadium (Miami) CazéTV / Disney+