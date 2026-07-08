mercados globais de commodities- Os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, a manutenção de condições financeiras restritivas nas principais economias do mundo e a possibilidade de um evento de El Niño forte e historicamente relevante devem estar entre os principais fatores a influenciar os mercados globais de commodities no terceiro trimestre de 2026.

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Em um ambiente marcado por volatilidade geopolítica, juros elevados, fortalecimento do dólar e crescente atenção às condições climáticas, empresas e participantes das cadeias de commodities precisam acompanhar de perto os riscos e oportunidades que podem afetar preços, margens e fluxos de comércio nos próximos meses.

Para analisar esse cenário e suas implicações para diferentes mercados, a StoneX lança nesta terça-feira (7) a 36ª edição do Relatório Trimestral de Perspectivas para Commodities, que pode ser baixado gratuitamente aqui.

A publicação reúne análises para os segmentos de grãos e oleaginosas, fertilizantes, energia, soft commodities, metais e câmbio. Elaborado pelo time de Inteligência de Mercado da StoneX no Brasil, com a colaboração de especialistas da empresa em diferentes regiões do mundo, o estudo apresenta os principais vetores que devem orientar a dinâmica das commodities ao longo do segundo semestre.

Objetivo do estudo e abrangência das análises Commodities

“Entramos no terceiro trimestre em um ambiente de elevada complexidade para os mercados globais. Geopolítica, política monetária e clima seguem exercendo influência simultânea sobre os preços das commodities, exigindo atenção redobrada de empresas e participantes das cadeias produtivas. Nosso relatório busca justamente traduzir esses movimentos e identificar os fatores que podem gerar riscos ou oportunidades nos próximos meses”, afirma Vitor Andrioli, gerente de Inteligência de Mercado da StoneX.

No mercado de grãos e oleaginosas, a StoneX destaca que, apesar do abastecimento confortável no curto prazo, os preços devem continuar respondendo ao desenvolvimento da safra norte-americana. O início do verão com temperaturas elevadas nos Estados Unidos e em importantes regiões produtoras da Europa amplia os riscos para a produtividade das lavouras e mantém a atenção dos participantes do mercado voltada para o clima. Além disso, os custos ainda elevados de fertilizantes e energia podem influenciar decisões de plantio para a próxima safra no Hemisfério Sul.

Em fertilizantes, a retomada das exportações chinesas de ureia e a redução das tensões no Oriente Médio tendem a oferecer condições mais favoráveis para os compradores. Ainda assim, a StoneX observa que a normalização deverá ocorrer de forma desigual entre os segmentos. Enquanto os nitrogenados podem continuar encontrando suporte com a demanda de grandes consumidores, como Brasil e Índia, os fosfatados seguem pressionados por restrições na oferta de enxofre e pela manutenção de custos elevados de produção.

No complexo de energia, a expectativa é de que os efeitos da guerra envolvendo o Irã continuem influenciando o mercado ao longo dos próximos meses. Apesar da recente acomodação dos preços do petróleo, a recuperação da oferta global ocorre de forma gradual, enquanto a demanda permanece sustentada pelo reaquecimento do consumo asiático e pela elevada atividade das refinarias norte-americanas. Esse cenário pode manter o equilíbrio entre oferta e demanda relativamente apertado durante o segundo semestre.

Entre as soft commodities, a StoneX projeta um ambiente de comportamentos distintos. No algodão, a combinação entre menor produção global e maior dinamismo da demanda asiática favorece uma sustentação dos preços. No café, a entrada da safra recorde brasileira deve ampliar a disponibilidade do produto e exercer pressão sobre as cotações, embora estoques reduzidos, atrasos na colheita e riscos climáticos sigam oferecendo suporte ao mercado. Já o açúcar continua influenciado por uma oferta confortável no Centro-Sul brasileiro, enquanto o cacau começa a apresentar sinais de maior equilíbrio, impulsionado pela recuperação da produção na África Ocidental, ainda que a volatilidade permaneça elevada.

Nos metais preciosos, ouro e prata seguem sensíveis ao equilíbrio entre os riscos geopolíticos e a postura mais rígida do Federal Reserve. Para os metais industriais, a demanda associada à inteligência artificial, à transição energética e à formação de estoques estratégicos continua fornecendo sustentação aos preços, embora juros elevados, fortalecimento do dólar e sinais mistos da atividade industrial global limitem movimentos mais expressivos de alta.

Câmbio: diferencial de juros sustenta dólar forte

No mercado de câmbio, a StoneX avalia que o comportamento do USD/BRL deverá continuar influenciado pela convergência entre as políticas monetárias dos Estados Unidos e do Brasil como um fator altista para a moeda americana. A manutenção — ou eventual elevação — dos juros norte-americanos, combinada à expectativa de novos cortes na taxa Selic, tende a favorecer a valorização da moeda americana frente ao real nos próximos meses.

“O fortalecimento do dólar e a perspectiva climática para a safra 2026/27 são dois temas que merecem atenção especial neste trimestre. Ambos têm potencial para gerar impactos relevantes sobre custos, margens e formação de preços em diferentes cadeias de commodities”, acrescenta Andrioli.

Publicado desde 2015, o Trimestral de Perspectivas para Commodities é elaborada pela equipe de Inteligência de Mercado da StoneX no Brasil, com colaboração de especialistas da empresa no Reino Unido, Paraguai, Argentina, China e Estados Unidos. O relatório oferece uma visão integrada sobre os fatores que podem influenciar os mercados agrícolas, de energia, metais e moedas emergentes no curto prazo, apoiando empresas e participantes do mercado na tomada de decisões estratégicas.

Sobre a StoneX

A StoneX é uma empresa global e centenária de serviços financeiros customizados, com presença em mais de 80 escritórios pelo mundo, conectando mais de 480 mil clientes em 180 países. No Brasil, atua em estratégias de gestão de riscos, banco de câmbio, inteligência de mercado, corretagem, mercado de capitais de dívida, fusões e aquisições, investimentos, trading e consultoria de soluções sustentáveis.

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