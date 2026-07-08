A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, reuniu na segunda-feira (6), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, representantes das equipes que disputarão a 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol Masculino (Gigantão) e o Campeonato Amador Feminino na temporada 2026. O encontro marcou o início da organização das competições.

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Durante a reunião, foram apresentados os regulamentos, o formato de disputa e os critérios de participação das equipes. Também ficou definido que o sorteio dos grupos será realizado em data a ser confirmada pela organização, com transmissão ao vivo pelo perfil oficial do campeonato no Instagram (@gigantao.gigantinho). Cada equipe poderá indicar um representante para acompanhar o sorteio presencialmente.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou a importância do planejamento antecipado para garantir o bom andamento das competições. “Essa reunião é fundamental para que todas as equipes iniciem a temporada alinhadas a todas as etapas da organização dos campeonatos. Nosso objetivo é oferecer competições cada vez mais bem estruturadas, valorizando o futebol amador de Americana e proporcionando segurança e transparência em todos os momentos do processo”, afirmou.

Inscrições em Americana

As inscrições dos atletas permanecem abertas até o dia 27 de julho. O cadastro deve ser realizado pelos responsáveis pelas equipes por meio do aplicativo iFUT, com o preenchimento de todas as informações solicitadas. Também é possível comparecer à Secretaria de Esportes para receber orientações sobre o processo.

O calendário previsto para o início das competições é o seguinte:

• 3ª Divisão do Gigantão e Campeonato Amador Feminino: final de julho;

• 1ª e 2ª divisões do Gigantão: final de agosto.

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