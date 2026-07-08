Feriado- O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, realizará, entre 8 e 12 de julho, a Operação 9 de Julho 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com mais de 300 veículos e 1,4 mil colaboradores mobilizados nas regiões serranas e litorâneas, estão previstas diversas medidas para reforçar a segurança, reduzir o número de fatalidades e garantir o suporte necessário aos usuários.

O DER-SP estima que mais de 12,2 milhões de veículos deverão circular nos 12 mil quilômetros de rodovias paulistas sob gestão do Departamento durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. A operação contempla um conjunto de medidas técnicas voltadas à otimização do fluxo viário e à redução dos riscos aos usuários, com o monitoramento contínuo do tráfego em trechos críticos, além de desvios operacionais e pontos de controle de acesso, entre outras ações.

As equipes operacionais serão distribuídas estrategicamente nas principais rodovias administradas pelo DER-SP, incluindo as seguintes rodovias: Arão Sahm e Pedro Astenori Marigliani (SP 008); Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046); Monteiro Lobato (SP 050); Amador Bueno da Veiga, Vereador Abel Fabrício Dias e Professor Marieta Vilela da Costa Braga (SP 062); Prefeito Aziz Lian (SP 107); Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123); Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP 132); Paulo Virgílio (SP 171); e Engenheiro Geraldo Mantovani e Engenheiro Constantino Cintra (SP 360), com o objetivo de garantir maior segurança e agilidade no atendimento às ocorrências.

Para garantir o sucesso da operação, o DER-SP disponibiliza caminhonetes, picapes, motocicletas de inspeção, guinchos leves e pesados, veículos do tipo “papacone” (para facilitar a colocação e retirada de cones de sinalização), viaturas de combate a possíveis focos de incêndio e unidades para captura de animais, assegurando prontidão para diferentes tipos de ocorrência. A estrutura garante ainda a resposta rápida às demandas e cobertura contínua em pontos estratégicos.

Em caso de emergência, o DER-SP disponibiliza atendimento gratuito e ininterrupto pelo telefone 0800 055 5510, com equipes preparadas para prestar auxílio mecânico e apoio operacional aos usuários das rodovias estaduais. O DER-SP reforça que respeitar as leis de trânsito e manter os veículos em boas condições são medidas fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas.

Movimento previsto (8 a 12 de julho) Feriado

Arão Sahm e Pedro Astenori Marigliani (SP 008): 249.768

Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046): 34.689

Monteiro Lobato (SP 050): 64.969

Amador Bueno da Veiga, Vereador Abel Fabrício Dias e Professor Marieta Vilela da Costa Braga (SP 062): 97.847

Prefeito Aziz Lian (SP 107): 32.415

Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123): 143.107

Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP 132): 12.806

Paulo Virgílio (SP 171): 38.437

Engenheiro Geraldo Mantovani e Engenheiro Constantino Cintra (SP 360): 132.072

Demais rodovias administradas pelo Departamento: 11.468.691

Total: 12.274.801

Melhores horários para viajar

Para orientar motoristas que utilizarão as estradas sob gestão do DER-SP, o Departamento divulga os intervalos de menor circulação:

Quarta-feira (8): 0h às 14h; 22h à meia-noite

Quinta-feira (9): 0h às 7h; 21h à meia-noite

Sexta-feira (10): 0h às 14h; 22h à meia-noite

Sábado (11): 0h às 7h; 21h à meia-noite

Domingo (12): 0h às 7h; 21h à meia-noite

Leia Mais notícias da cidade e região