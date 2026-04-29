O Departamento de Água e Esgoto apresenta projeto de nova Estação de Tratamento de Água para fortalecer a segurança hídrica

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana apresentou, nesta terça-feira (28), ao prefeito Chico Sardelli, o projeto de uma nova Estação de Tratamento de Água, que será implantada dentro das dependências da autarquia com o objetivo de fortalecer a segurança hídrica do município.

A nova estação contará com investimento de R$ 7,75 milhões, recurso viabilizado por meio de contrapartida de empreendimentos, e terá capacidade para produzir até 540 mil litros de água potável por hora, o equivalente a uma vazão de 150 litros por segundo.

Construída no modelo compacto, a unidade terá operação totalmente automatizada, desde a chegada da água bruta captada no Rio Piracicaba até a saída para o reservatório central do DAE. A estrutura ocupará uma área aproximada de 450 metros quadrados dentro das dependências da autarquia.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância estratégica do investimento para o futuro da cidade. “Estamos planejando Americana para frente, com investimentos responsáveis e obras estruturantes. A nova estação representa uma melhor capacidade de produção, mais segurança no abastecimento e melhores condições para acompanhar o crescimento do município”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o compromisso da administração com a melhoria contínua dos serviços públicos. “Esse é um investimento importante, que fortalece o sistema existente e prepara a cidade para atender a demanda futura com mais eficiência e qualidade”, disse.

Capacidade

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que a nova unidade reforça a capacidade operacional da autarquia. “Estamos falando de um investimento estratégico na nossa produção de água tratada com tecnologia moderna, automação e eficiência. É uma obra importante para garantir mais segurança no abastecimento e colabora com as intervenções que estamos fazendo nas outras unidades”, ressaltou.

O processo de tratamento compreenderá as etapas de coagulação da água, seguida da floculação, fase em que as partículas sólidas são agrupadas. Na sequência, a água passará pela decantação para separação do lodo e, posteriormente, seguirá para filtragem em sistema de cinco camadas filtrantes, responsável pelo polimento final necessário para a potabilização.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água do DAE, Aparecido Roberval de Lima, ressaltou a importância técnica da nova estrutura. “Essa nova estação chega para fortalecer nossa capacidade operacional e dar mais segurança ao sistema, principalmente durante as obras que terão início nas duas outras ETAs. É um avanço importante, com tecnologia moderna para o tratamento de água do município”, afirmou.

O DAE informa que todo o processo seguirá os mesmos protocolos técnicos já adotados nas ETAs 1 e 2, com utilização dos produtos químicos aprovados e todas as análises de controle de qualidade exigidas pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária.

A implantação da nova estação está prevista para ser concluída ainda em 2026 e integra o programa DAE em Ação pela Água, voltado à modernização da infraestrutura, aumento da eficiência operacional e fortalecimento do sistema de abastecimento de Americana, que está sendo desenvolvido pela autarquia desde novembro de 2025.