6 pra cadeia por roubo, tráfico e violência doméstica em Sumaré e Hortolândia

Ocorrências registradas pelo 48º BPM/I na terça-feira (28) envolveram apreensão de drogas, simulacro e veículo roubado

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), atendeu a três ocorrências distintas nesta terça-feira (28) nas cidades de Sumaré e Hortolândia, resultando na prisão de seis pessoas por crimes de roubo, tráfico de drogas e violência doméstica.

Na manhã, em Sumaré, dois homens de 20 anos foram presos após uma tentativa de roubo de motocicleta na Avenida São Judas (Jardim São Judas). Segundo a vítima, os suspeitos tentaram subtrair o veículo, mas foram contidos por populares até a chegada da PM. Durante a abordagem, os policiais localizaram um simulacro de pistola e uma mochila com ferramentas, faca e fita isolante, possivelmente utilizadas na ação criminosa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nas proximidades, também foi encontrada a motocicleta usada pelos indivíduos, que apresentava sinais de adulteração e foi confirmada como produto de roubo. Os suspeitos, que sofreram escoriações leves durante a contenção, foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, ao 5º Distrito Policial, onde permaneceram presos.

Já na tarde, no Jardim Amanda, em Hortolândia, três pessoas foram presas por tráfico de drogas durante patrulhamento. Um homem foi inicialmente abordado com dois tubetes de cocaína. Em seguida, outras três pessoas que estavam em um bar próximo também foram abordadas. Durante a ação, uma mulher dispensou uma blusa jeans contendo 20 pedras de crack e 15 pinos de cocaína.

Outra mulher estava com dinheiro e afirmou guardar os valores, enquanto um homem também portava quantia em espécie. Após a análise dos fatos, três envolvidos permaneceram presos e um foi liberado. Ao todo, foram apreendidos entorpecentes, R$ 162 em dinheiro e dois celulares.

À noite, na região central de Sumaré, um homem de 32 anos foi preso por violência doméstica. Durante patrulhamento, policiais ouviram gritos vindos da Praça João Barijani e, ao averiguarem, encontraram uma mulher de 45 anos com lesões na face. A vítima relatou possuir medida protetiva contra o agressor e afirmou ter sido atacada por ele. Ela foi socorrida para a UPA, enquanto o autor foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Segundo a assessoria do 48º BPM/I, as ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção da população, com respostas rápidas a diferentes tipos de crimes na região.

Leia Mais notícias da cidade e região