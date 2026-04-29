Programa de Estágio Bayer 2026
O Programa de Estágio Bayer proporciona uma experiência de desenvolvimento estruturada, com participação em projetos, aprendizado prático e contato direto com o negócio. Ao longo da jornada, os estudantes têm acesso a trilhas de desenvolvimento, iniciativas de aprendizagem contínua e um ambiente que valoriza autonomia, diversidade e construção coletiva.
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• Pré-Requisitos
→ Ensino Superior
Estudantes a partir do 3º semestre da graduação ou 1º semestre de cursos tecnólogos
Mínimo de 1 ano disponível para estágio
Disponibilidade de 30h semanais
Localidades: Camaçari/BA, Goiânia/GO, Rio Verde/GO, Paracatu/MG, Uberlândia/MG, Campo Verde/MT, Cuiabá/MT, Castro/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Belford Roxo/RJ, Passo Fundo/RS, Itaí/SP, Paulínia/SP, Ribeirão Preto/SP, Santa Cruz das Palmeiras/SP, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP (Socorro)
→ Superior Agro
Estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica no último ano da graduação
Disponibilidade de 5 meses a 1 ano
Disponibilidade de 40h semanais
Localidades: Brasília/DF, Rio Verde/GO, Cachoeira Dourada/MG, Paracatu/MG, Uberlândia/MG, Petrolina/PE, Londrina/PR, Toledo/PR, Passo Fundo/RS, Paulínia/SP, São Paulo/SP (Socorro)
→ Técnico
Estudantes do ensino técnico cursando ou com vínculo com a instituição
Disponibilidade de 1 a 2 anos
Disponibilidade de 30h semanais
Localidades: Camaçari/BA, Belford Roxo/RJ, Itaí/SP, São Paulo/SP (Socorro)
• Benefícios
Bolsa auxílio
Superior (30h): R$ 2.100,00
Superior Agro (40h): R$ 2.800,00 + R$ 870,00 (ajuda de custo)
Técnico (30h): R$ 1.450,00
Outros benefícios incluem: Assistência médica (com extensão para dependentes legais), assistência odontológica, vale transporte ou fretado, refeição (refeitório no local ou vale-refeição), Short Friday, Bayflex (modelo de trabalho flexível), MyDay, subsídio de ergonomia, Wellhub/TotalPass (acesso a academias), programa Conte Comigo (assistência psicológica, nutricional, jurídica, financeira, entre outras), desconto em medicamentos Bayer e farmácias, seguro de vida
Inscrições pelo link: https://bit.ly/483ndKH
Nestlé abre inscrições para 35ª edição da Dez Milhas Garoto com expectativa de receber 20 mil corredores
Evento amplia participação em 2026, mantém provas para crianças e pets e passa a contar com certificação da World Athletics
Termine o ano correndo
São Paulo, abril de 2026 – Estão abertas, a partir desta terça-feira, dia 28, as inscrições para a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, uma das corridas de rua mais tradicionais do Brasil e o maior evento esportivo do Espírito Santo. Neste ano, a prova chega com duas grandes novidades: a ampliação do número de vagas para corredores, um crescimento de quase 18% em relação à edição do ano passado na prova principal e a conquista do selo da World Athletics, certificação internacional que reconhece corridas com padrão internacional de qualidade e habilitadas a receber atletas de elite. A prova principal será realizada no domingo, dia 27 de setembro de 2026, com largada às 6h30 e percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha (ES), reunindo atletas profissionais e amadores de todo o país.
Além da corrida que dá nome ao evento, estão confirmadas também as provas especiais a serem realizadas no sábado, 26 de setembro de 2026: a Garotada, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com largada às 8h, e a Cachorrida, que promove uma experiência esportiva entre tutores e seus pets, e que será iniciada às 6h45.
A atual edição contará também com uma premiação adicional, um bônus de R$10 mil para quem quebrar o recorde atual da Dez Milhas Garoto, estabelecido por Luís Antônio dos Santos, com 45 minutos e 49 segundos, e por Silvana Pereira, com 53 minutos e 6 segundos, nas categorias masculino e feminino, respectivamente.
Com mais de três décadas de história, a Dez Milhas Garoto segue consolidada como um dos principais eventos do calendário esportivo nacional, reunindo milhares de participantes e movimentando o turismo local, atraindo mais de quatro mil pessoas em um único final de semana. Na última edição, a prova principal contou com cerca de 17 mil atletas, aproximadamente 2,7 mil crianças na 22ª Corrida Garotada e 700 duplas na 4ª edição da Cachorrida.
“O aniversário de 35 anos da Dez Milhas Garoto mostra a relevância e a tradição dessa corrida, que já é parte da vida dos capixabas, sem mencionar os atletas nacionais e os internacionais. Alcançar esse marco, ter mais oportunidades para corredores e o reconhecimento da World Athletics, prova o quanto evoluímos ao longo dos anos, mantendo a nossa essência. Mais do que uma competição, conectamos esporte, bem-estar e experiências em família, unindo diferentes públicos em um mesmo propósito”, afirma Priscilla Caselatto, gerente de Marketing da Garoto.
O percurso da prova principal se mantém como um dos grandes atrativos da corrida, passando por pontos emblemáticos da região, como a Terceira Ponte e o Convento da Penha, com largada na Av. Dante Michelini e chegada na Fábrica da Garoto, em Vila Velha.
A expectativa para este ano é chegar a 20 mil corredores, crescendo também nas provas complementares, o que reforça a evolução contínua do evento, cujas vagas, em anos anteriores, foram esgotadas 48 horas após a abertura das inscrições.
“A cada edição, buscamos evoluir a experiência dos participantes e fortalecer o papel da Dez Milhas Garoto como uma plataforma que incentiva hábitos saudáveis e momentos de conexão. A conquista do selo da World Athletics é um reconhecimento importante desse trabalho, e mostra nosso compromisso em oferecer uma experiência cada vez mais completa, inclusiva e de alto nível”, comenta Paula Munhoz, diretora de Marketing da Garoto.
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