Programa de Estágio Bayer 2026

O Programa de Estágio Bayer proporciona uma experiência de desenvolvimento estruturada, com participação em projetos, aprendizado prático e contato direto com o negócio. Ao longo da jornada, os estudantes têm acesso a trilhas de desenvolvimento, iniciativas de aprendizagem contínua e um ambiente que valoriza autonomia, diversidade e construção coletiva.

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• Pré-Requisitos

→ Ensino Superior

Estudantes a partir do 3º semestre da graduação ou 1º semestre de cursos tecnólogos

Mínimo de 1 ano disponível para estágio

Disponibilidade de 30h semanais

Localidades: Camaçari/BA, Goiânia/GO, Rio Verde/GO, Paracatu/MG, Uberlândia/MG, Campo Verde/MT, Cuiabá/MT, Castro/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Belford Roxo/RJ, Passo Fundo/RS, Itaí/SP, Paulínia/SP, Ribeirão Preto/SP, Santa Cruz das Palmeiras/SP, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP (Socorro)

→ Superior Agro

Estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica no último ano da graduação

Disponibilidade de 5 meses a 1 ano

Disponibilidade de 40h semanais

Localidades: Brasília/DF, Rio Verde/GO, Cachoeira Dourada/MG, Paracatu/MG, Uberlândia/MG, Petrolina/PE, Londrina/PR, Toledo/PR, Passo Fundo/RS, Paulínia/SP, São Paulo/SP (Socorro)

→ Técnico

Estudantes do ensino técnico cursando ou com vínculo com a instituição

Disponibilidade de 1 a 2 anos

Disponibilidade de 30h semanais

Localidades: Camaçari/BA, Belford Roxo/RJ, Itaí/SP, São Paulo/SP (Socorro)

• Benefícios

Bolsa auxílio

Superior (30h): R$ 2.100,00

Superior Agro (40h): R$ 2.800,00 + R$ 870,00 (ajuda de custo)

Técnico (30h): R$ 1.450,00

Outros benefícios incluem: Assistência médica (com extensão para dependentes legais), assistência odontológica, vale transporte ou fretado, refeição (refeitório no local ou vale-refeição), Short Friday, Bayflex (modelo de trabalho flexível), MyDay, subsídio de ergonomia, Wellhub/TotalPass (acesso a academias), programa Conte Comigo (assistência psicológica, nutricional, jurídica, financeira, entre outras), desconto em medicamentos Bayer e farmácias, seguro de vida

Inscrições pelo link: https://bit.ly/483ndKH

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