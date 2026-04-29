Suzano renova parceria com projeto e fortalece o futsal feminino em Americana

Iniciativa “Um por todos e todos por elas” promove inclusão social e protagonismo feminino por meio do esporte

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, renovou a parceria com a Associação Esportiva Meninas de Americana (AEMA) para a continuidade do projeto “Um por todos e todos por elas”. Desenvolvida desde 2024, a iniciativa tem como objetivo fomentar o futsal em comunidades de Americana (SP), promovendo inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Voltado inicialmente para meninas de 7 a 11 anos, estudantes do Ensino Fundamental I do CIEP, o projeto atende principalmente alunas dos bairros Jaguari e Nova Carioba. A ação parte da premissa de que o esporte é um direito de todos e busca ampliar o acesso das meninas ao futsal, incentivando o protagonismo feminino e superando desafios históricos relacionados à participação das mulheres no esporte.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e iniciativas como o projeto ‘Um por todos e todos por elas’ refletem esse compromisso ao promover inclusão, equidade e desenvolvimento social nas comunidades onde atuamos. O esporte é uma ferramenta de transformação que fortalece o protagonismo de crianças e adolescentes e integra escola, famílias e comunidade. Ao investir em projetos como esse, contribuímos para a formação de cidadãos mais conscientes e para a construção de uma sociedade mais justa, humana e sustentável”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

A partir de 2026, o projeto traz novidades, como a inclusão de dois grupos de meninos nas atividades. A ampliação tem com o objetivo fomentar a conscientização sobre respeito, equidade de gênero e valorização do papel feminino na sociedade. Também está prevista a intensificação das ações de engajamento das famílias e da comunidade escolar, com a realização de eventos, celebrações e competições ao longo do ano.

Resultados

Segundo Thiago Nunes dos Reis, coordenador e presidente da AEMA, os resultados já são percebidos pelas próprias famílias das alunas participantes. Entre os principais impactos observados estão o desenvolvimento da disciplina, o entusiasmo e o aumento do comprometimento das alunas.

“Todos os professores do projeto percebem uma melhora significativa no desempenho das alunas. Comportamento e bom rendimento escolar são fundamentais para o critério que adotamos internamente, pois para nós é importante que essa aluna esteja bem na escola”, destaca Thiago. Ele ressalta ainda o crescimento gradual do projeto ao longo do último ano: “Começamos com dez alunas no primeiro mês e hoje já contamos com 25 meninas inscritas nas aulas de futsal e um grupo já preenchido de 20 meninos”, completa.

Para a próxima etapa, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, envolvendo um número maior de crianças e famílias das comunidades prioritárias da região, além de fortalecer o papel do esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento social. O projeto também busca avançar na integração com a escola, apoiando a aprendizagem e estreitando a atuação conjunta com instituições locais.

O projeto “Um por todos e todos por elas” segue com vagas abertas para meninas interessadas em participar das aulas de futsal. As informações sobre inscrições podem ser obtidas por meio das redes sociais do Projeto AEMA.

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