Filmes e Séries +vistos + Péricles e Ana Castela

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Péricles convida Ana Castela e transforma “Simplesmente Acontece” em encontro entre pagode e sertanejo

Single chega dia 28 de abril nas plataformas e ganha lançamento no YouTube e rádios no dia seguinte

Não é de hoje que Péricles aposta em encontros que atravessam gêneros musicais. Em seu novo lançamento, o cantor reúne a força do pagode com o universo sertanejo ao convidar Ana Castela para dividir os vocais em “Simplesmente Acontece”, faixa inédita que chega às plataformas de música no dia 28 de abril, terça-feira, às 21h. No dia seguinte, 29 de abril, quarta-feira, a música ganha lançamento ao meio-dia no YouTube e passa a tocar nas rádios de todo o Brasil.

Com composição de Guga Capanema, Rayan Felipe e Guilherme Grins, a canção fala sobre aquelas relações difíceis de explicar — quando a razão diz uma coisa, mas o corpo insiste em outra. Entre idas e vindas, tentativas frustradas de esquecer e a contradição entre discurso e sentimento, “Simplesmente Acontece” aposta em uma narrativa direta, conectada com experiências comuns do público.

A escolha da parceria veio de forma espontânea. Durante o processo de seleção de repertório para um novo trabalho, Péricles identificou na canção o potencial de um encontro especial e imediatamente pensou em Ana Castela. “A Ana é uma artista jovem, muito talentosa e carismática, e a vontade de gravar algo com ela já era antiga. Fico muito feliz de ter a boiadeira mais famosa do Brasil cantando ao meu lado”, conta.

Atento aos movimentos da música e sempre em busca de novos estímulos criativos, Péricles faz questão de manter esse olhar aberto dentro e fora do pagode — gênero que o consagrou. Para ele, essas conexões ampliam possibilidades e alimentam seu processo artístico. “Essas trocas são muito ricas. Cada encontro traz um aprendizado diferente e isso reflete direto na música”, completa.

Para Ana Castela, o convite carrega também uma conexão construída anteriormente. Os dois se conheceram em uma edição do Criança Esperança, da TV Globo, e desde então mantêm admiração mútua. “Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp me convidando para participar dessa música maravilhosa. Cantar com o Péricles é um desafio, porque é o Péricles, né, minha gente! Mas deu bom, tá tudo lindo e vai ser sensacional”, afirma a cantora.

SIMPLESMENTE ACONTECE (Guga Capanema/Rayan Felipe/Guilherme Grins)

TEM…

HISTÓRIAS QUE A GENTE NÃO EXPLICA

E SIMPLESMENTE ACONTECE

TIPO MEU JUÍZO DEPOIS DE TE VER

SIMPLESMENTE DESAPARECE

FALEI MAL DE VOCÊ, FALEI

SUMI COM SEU CONTATO, APAGUEI

MAS NA MISSÃO DE TENTAR TE ESQUECER

EU FALHEI, FALHEI, FALHEI…

EU FALO QUE CÊ NÃO VALE NADA

QUE NO MEU QUARTO CÊ NÃO PÕE MAIS O PÉ

MAS EU NÃO FAÇO O QUE MINHA BOCA FALA

EU FAÇO O QUE O MEU CORPO QUER

EU FALO QUE SEU BEIJO É FURADA

QUE NÃO ME PEGA NEM SE EU TE QUISER

MAS EU NÃO FAÇO O QUE MINHA BOCA FALA

EU FAÇO O QUE O MEU CORPO QUE, E, E, E, ER…