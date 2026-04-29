A Prefeitura de Sumaré promoveu, ao longo desta semana, o Almoço Especial de Páscoa da Melhor Idade, iniciativa voltada à valorização e ao bem-estar da população idosa do município. A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e em parceria com o Instituto Bem Querer.

Com programação distribuída em três dias, o evento contempla cerca de 700 participantes, organizados de forma a atender todos os grupos de convivência da cidade, incluindo os núcleos Ipiranga, Nova Terra, Villa Flora e Maria Antônia.

Inspirado pelo significado da Páscoa — período associado à renovação, esperança e fortalecimento de vínculos —, o encontro tem como proposta proporcionar momentos de integração, acolhimento e celebração entre os participantes.

Iniciativa

De acordo com a secretária municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Noemi Stein Sciascio, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa. “A Páscoa é um momento especial de união e cuidado. Nosso objetivo é oferecer não apenas uma refeição, mas um espaço de convivência, alegria e valorização dessas pessoas que são fundamentais para a nossa comunidade”, destacou.

Além do almoço, a programação inclui atividades de socialização que incentivam a convivência e o fortalecimento dos laços comunitários. A ação integra o conjunto de políticas públicas voltadas à pessoa idosa em Sumaré, com foco na inclusão social, no bem-estar e na garantia de direitos.