Vereadores de SBO aprovam três projetos durante a 15ª sessão

Vereadores de SBO aprovam 3 projetos durante a 15ª sessão

A 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, realizada na terça-feira (28), contou com a aprovação de 3 projetos e 8 moções.

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Entre os projetos aprovados, está o Projeto de Lei nº 20/2026, de autoria do vereador Carlos Fontes, que estabelece diretrizes para a implantação de vigilância permanente nas unidades escolares da rede municipal.

Na sequência, também recebeu aval do Legislativo o Projeto de Lei nº 21/2026, de autoria do vereador Alex Dantas, com apoio de outros parlamentares, que cria a Política Municipal de Cinoterapia, regulamentando o uso terapêutico de cães em tratamentos e ações de assistência.

Por fim, foi aprovado o Projeto de Resolução nº 01/2026, da Mesa Diretora, que altera regras de evolução funcional no Legislativo e revoga norma anterior.

Ainda na sessão, foram aprovadas sete moções de aplauso. Duas delas, de autoria do vereador Kifú, reconheceram o motoboy e influenciador digital Guilherme Prado Felipe, o “Gripado”, pelo trabalho em defesa da valorização dos entregadores, e a empresa Elo Delivery, pela atuação no município. Outras cinco moções, apresentadas pelo vereador Cabo Dorigon, homenagearam policiais militares da 2ª Companhia da Polícia Militar, destacados por ocorrências e desempenho no mês de março.

Além dessas matérias, os vereadores aprovaram a Moção nº 213/2026, de autoria do vereador Marcelo Cury, subscrita pelos demais parlamentares, manifestando protesto contra falas da senadora Soraya Thronicke direcionadas ao frei Gilson.

Tribuna

Logo no início da sessão, o empresário Walter Jorge Paulo Filho, dono da empresa Forty Construções e Engenharia, falou sobre a retomada da coleta de lixo no município nesta semana, depois da assinatura de novo contrato com a Prefeitura.

Moções

Ainda durante a reunião, também foram entregues homenagens aprovadas anteriormente pelo Legislativo. Entre elas, a Moção de Aplauso nº 321/2025, de autoria do vereador Paulo Monaro, em reconhecimento a Juraci Máximo Leão, pela destacada trajetória esportiva, profissional e de vida. Também foi entregue a Moção de Aplauso nº 187/2026, de autoria do vereador Rony Tavares, em homenagem à Missão Amor Ágape, representada por Marlene Fidelis, pelo relevante trabalho evangelizador, social e humanitário desenvolvido em Santa Bárbara d’Oeste.

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