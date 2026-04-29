Mutirão de castração realiza cerca de 200 procedimentos em Hortolândia

Ação do “Abril Laranja” contou com o apoio da Prefeitura

O caminhão do Projeto “Castra+São Paulo” passou por Hortolândia, na semana passada. O mutirão de castração aconteceu, na quinta e sexta-feira (23 e 24), na sede do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), no bairro Chácara Recreio 2000, atendendo quase 200 animais domésticos previamente inscritos no portal do Governo do Estado de São Paulo.

Mutirão de castração realiza cerca de 200 procedimentos em Hortolândia

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A iniciativa integra as ações do “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade animal. A campanha reforça a importância do respeito e do cuidado com os animais, além de atuar na prevenção de maus-tratos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, parceira nesta iniciativa, o mutirão realizou ao todo 193 procedimentos. Destes, foram 81 em cães e 112 em gatos, entre machos e fêmeas.

Orientações

Durante o período de espera pelos procedimentos cirúrgicos, os tutores receberam orientações do diretor de Educação Ambiental, Ricardo Zanoni. Ele destacou a importância dos cuidados com os animais de estimação e da adoção responsável.

Já o diretor do DPBEA, Vanderlei Azedo, reforçou a importância de o município promover a castração de animais de estimação. Segundo ele, esta ação contribui para reduzir o número de animais abandonados, além de auxiliar na prevenção de doenças e promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação. Azevedo informou que, no segundo semestre deste ano, haverá mais uma etapa de procedimentos a ser realizada pela Prefeitura de Hortolândia.

Em 2025, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Hortolândia realizou aproximadamente 1.500 castrações.

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