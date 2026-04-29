Mutirão de castração realiza cerca de 200 procedimentos em Hortolândia

Ação do “Abril Laranja” contou com o apoio da Prefeitura

O caminhão do Projeto “Castra+São Paulo” passou por Hortolândia, na semana passada. O mutirão de castração aconteceu, na quinta e sexta-feira (23 e 24), na sede do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), no bairro Chácara Recreio 2000, atendendo quase 200 animais domésticos previamente inscritos no portal do Governo do Estado de São Paulo.

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A iniciativa integra as ações do “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade animal. A campanha reforça a importância do respeito e do cuidado com os animais, além de atuar na prevenção de maus-tratos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, parceira nesta iniciativa, o mutirão realizou ao todo 193 procedimentos. Destes, foram 81 em cães e 112 em gatos, entre machos e fêmeas.

Orientações

Durante o período de espera pelos procedimentos cirúrgicos, os tutores receberam orientações do diretor de Educação Ambiental, Ricardo Zanoni. Ele destacou a importância dos cuidados com os animais de estimação e da adoção responsável.

Já o diretor do DPBEA, Vanderlei Azedo, reforçou a importância de o município promover a castração de animais de estimação. Segundo ele, esta ação contribui para reduzir o número de animais abandonados, além de auxiliar na prevenção de doenças e promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação. Azevedo informou que, no segundo semestre deste ano, haverá mais uma etapa de procedimentos a ser realizada pela Prefeitura de Hortolândia.

Em 2025, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Hortolândia realizou aproximadamente 1.500 castrações.

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