DAE de Americana dá palestra sobre saúde mental e valorização da vida

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana promoveu, na manhã desta terça-feira (16), mais uma ação da campanha “Setembro Amarelo: se precisar, peça ajuda”, mês dedicado à conscientização e valorização da vida, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

Em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Recursos Humanos e Serviço Social da autarquia, a atividade contou com palestra das psicólogas Tainá Lima e Fernanda Roncato, da empresa Humanitê – Consultoria em Saúde Mental e Relações Humanas.

Foram abordados temas como acolhimento, saúde emocional, empatia e bem-estar no ambiente de trabalho, com o objetivo de estimular a reflexão sobre a importância da vida e o fortalecimento dos laços de cuidado, em busca de um ambiente mais humano, solidário e saudável.

“Destacamos a importância do cuidado com a saúde mental e a prevenção do suicídio. Por meio de dinâmicas, abordamos como reconhecer os próprios limites, o autoconhecimento para percebermos como a ausência do cuidado com a saúde mental pode nos afetar, o estresse, esgotamento e como pedir ajuda”, explicou a palestrante Tainá Lima.

Além da palestra, foi criado um mural interativo com frases positivas e motivacionais, para incentivar a autoestima e reforçar a mensagem de acolhimento, apoio e cuidado.

“As atividades preparadas especialmente para os funcionários são muito importantes, visando orientar e fortalecer as relações no ambiente de trabalho, estendendo a iniciativa aos seus familiares e comunidade. O Setembro Amarelo aborda a questão do suicídio e é também um mês em que as ações de prevenção são intensificadas, com informações sobre saúde mental e emocional e a importância da ajuda no momento de enfrentamento dos desafios”, reforçou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Para buscar apoio, o Centro de Valorização da Vida (CVV) atende 24 horas por dia pelo telefone 188. A ligação é gratuita.

