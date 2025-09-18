A Rede de Supermercados Pague Menos anuncia mais uma grande ação promocional para seus Clientes, no superpaguemenos.com.br . Entre os dias 18 e 21 de setembro, o e-commerce da Rede promove a campanha “Tudo no Precinho”, uma maratona de ofertas relâmpago, descontos especiais e cupons que garantem ainda mais vantagens diretamente no carrinho de compras online.

Com início à meia-noite da quinta-feira, 18 de setembro e encerramento no domingo, 21 de setembro às 23h59, a campanha terá 72 horas de duração, e promete ser intensa. A cada dia, novas promoções serão liberadas, criando uma verdadeira dinâmica de oportunidade para os consumidores que desejam garantir economia real em suas compras de supermercado sem abrir mão da praticidade.

O “Tudo no Precinho”, ação exclusiva no e-commerce do Supermercados Pague Menos, traz centenas de itens de diferentes categorias, contemplando desde alimentos básicos e produtos de mercearia até bebidas, higiene, limpeza, cuidados pessoais, padaria, frios, congelados e muito mais. A proposta é oferecer aos Clientes a chance de realizar a compra completa, seja para abastecimento mensal ou para reposição rápida da despensa, mas sempre com valores reduzidos e condições especiais.

Além das promoções já atrativas, os cupons de desconto adicionam um benefício extra: ao serem aplicados durante o fechamento do pedido, garantem reduções adicionais, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa. Essa combinação entre preço acessível, variedade e conveniência reafirma o compromisso da Rede em facilitar o dia a dia das famílias e apoiar o planejamento do orçamento doméstico, especialmente em momentos de maior atenção às finanças.

Um dos destaques da ação está na praticidade das opções de entrega. Quem prefere retirar suas compras pessoalmente pode contar com o sistema Compra e Retira, que oferece retirada gratuita em diversas unidades do Pague Menos. Estão disponíveis as lojas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Araras, Paulínia, Piracicaba, Mogi Guaçu, Campinas, Itu, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Boituva, Limeira, Indaiatuba, Nova Odessa e Valinhos. Já para os Clientes que optam pelo conforto de receber sem sair de casa, a Rede disponibiliza também o serviço de entrega a domicílio. Consulte a disponibilidade para sua região e verifique as condições de frete diretamente no site.

Para a Rede de Supermercados Pague Menos, ações como esta representam muito mais do que um evento promocional, são parte de um compromisso contínuo com seus Clientes visando a economia. Assim, o “Tudo no Precinho” se posiciona como um aliado importante das famílias, permitindo que o carrinho fique cheio sem comprometer o bolso. Além dos valores competitivos, a confiança na marca e a conveniência dos serviços oferecidos tornam a campanha uma oportunidade única de compra.

A Rede de Supermercados Pague Menos convida seus Clientes a

participarem dessa maratona de preços baixos no superpaguemenos.com.br. São quatro dias para aproveitar descontos imperdíveis e garantir uma compra completa com a confiança e a tradição de quem entende de varejo alimentar.

