O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana orienta a população a ficar atenta a possíveis vazamentos internos nos imóveis, que podem causar desperdício de água e aumento no valor da conta. A iniciativa faz parte de uma ação de conscientização que integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, voltada à redução de desperdícios e ao uso eficiente do sistema de abastecimento.

Entre os principais sinais de vazamento interno estão o aumento repentino na conta de água sem mudança no consumo, manchas de umidade em paredes, pisos ou tetos, torneiras pingando, descargas que não cessam o fluxo de água e ruídos na tubulação mesmo com todos os pontos de uso fechados.

Uma forma simples de verificar a existência de vazamento é observar o hidrômetro do imóvel. Com as torneiras fechadas e a caixa-d’água cheia, o medidor não deve apresentar movimentação. Caso o ponteiro continue girando, há indícios de vazamento interno.

O DAE esclarece que vazamentos localizados após o cavalete, ou seja, na parte interna do imóvel, são de responsabilidade do morador. Em caso de dúvida, o DAE pode fornecer orientações sobre como identificar e localizar possíveis vazamentos internos.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a atenção do morador é fundamental para o controle de perdas.

“Ficar atento aos sinais de vazamento dentro do imóvel é uma atitude simples que evita desperdícios. Quando houver suspeita de vazamento no cavalete, na calçada ou na rua, é importante acionar o DAE para que possamos avaliar a situação”, afirmou.

O DAE orienta que os moradores entrem em contato pelos canais oficiais

de atendimento sempre que identificarem vazamentos que devem ser consertados pelo DAE (no cavalete, na calçada ou na rua), ou quando precisarem de orientações sobre possíveis vazamentos internos: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos dos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

