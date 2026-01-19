O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), entregou 50 vias modernizadas à população do Estado de São Paulo em 2025.

No ano anterior, 74 obras municipais foram iniciadas, com investimento superior a R$ 1,2 bilhão. Ao todo, 685,67 quilômetros de vias receberam serviços de pavimentação e melhorias, ampliando a conectividade entre os municípios e promovendo maior eficiência no transporte regional.



Em 2025, foram entregues 24 estradas municipais, com investimento total de R$ 301,2 milhões. As intervenções contribuíram para a otimização da mobilidade urbana e rural, além de reforçarem a segurança viária e a qualidade da infraestrutura local.

Nas rodovias estaduais administradas pelo Departamento, 15 obras foram concluídas no último ano no âmbito da conservação especial, resultando na recuperação de 327,87 quilômetros. O investimento de R$ 467,57 milhões beneficiou diretamente a população, impulsionou a economia local e gerou empregos.

Além disso, por meio do TESP (Tesouro), foram entregues 11 obras, totalizando 77,15 quilômetros de intervenções, com aporte de R$ 420,5 milhões, reforçando o compromisso com a modernização e a manutenção da malha rodoviária estadual.



“Esse resultado reflete o compromisso do DER-SP em preservar vidas, aumentar a segurança viária e promover mudanças no comportamento dos motoristas, proporcionando aos usuários conforto e segurança por meio de vias modernizadas”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Balanço da atual gestão do DER SP

Na atual gestão, de janeiro de 2023 a dezembro de 2025, o DER-SP apresenta um balanço significativo: R$ 8,4 bilhões investidos em 443 obras, sendo 260 em estradas municipais e 183 em rodovias estaduais.

Com isso, 6.038 quilômetros de rodovias estaduais e estradas foram recuperados, gerando 15.733 empregos diretos e 47.200 empregos indiretos.

Além disso, há obras em andamento: R$ 396,51 milhões em 14 obras de rodovias estaduais (51,22 km), R$ 178,27 milhões em 6 obras do Programa de Conservação Especial (131,05 km) e R$ 1,25 bilhão em 60 obras de estradas municipais (660,24 km).



Programa São Paulo Pra Toda Obra

As intervenções fazem parte do programa São Paulo Pra Toda Obra, que prevê a modernização de mais de 22,3 mil quilômetros de rodovias, estradas estaduais e vicinais, com cerca de R$ 30 bilhões em investimentos. A iniciativa já beneficia mais de 540 cidades, contribuindo para a redução de acidentes, a preservação das vias e o impulso ao desenvolvimento em todas as regiões do Estado.

