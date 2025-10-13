O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, de sexta-feira (10) a domingo (12), 68 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, como parte das ações de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Foram 34 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 23 em passeios (VAP) e 11 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 68 atendimentos executados no fim de semana. Os serviços contemplaram as regiões dos bairros Carioba, Jardim Santana, Parque Residencial Boa Vista, São Luiz, Jardim Alvorada, Centro e Parque da Liberdade.

De acordo com o DAE, a intensificação dessas ações é fundamental para reduzir o desperdício de água e garantir maior eficiência no sistema de abastecimento.

A autarquia reforça a importância da comunicação pelos canais oficiais sempre que for verificado algum vazamento. O registro pode ser feito pela população nos seguintes canais de atendimento:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

Decreto de emergência hídrica DAE

Americana decretou situação de emergência hídrica, no dia 30 de setembro, em razão da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que abastece o município. A medida permite a adoção de ações emergenciais, como reforço no combate a vazamentos, contratação de mais caminhões-pipa e intensificação das campanhas de conscientização para o uso racional da água.