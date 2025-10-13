Bares da região tiveram lucro em agosto (52%)

Em agosto, 52% dos bares e restaurantes da regional Campinas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) operaram com lucro, 30% registraram estabilidade e somente 18% tiveram prejuízo. É o que mostra a Pesquisa Situação Econômica do Setor de Alimentação Fora do Lar, realizada mensalmente pela entidade. Na média nacional, 43% tiveram lucro, 40% mantiveram estabilidade e 16% fecharam no vermelho.

Segundo a pesquisa realizada entre os dias 15 e 23 de setembro, na comparação com o mês de julho, 49% dos negócios na região de Campinas registraram aumento no faturamento, 25% relataram queda e 26% trabalharam com estabilidade.

Já em relação à resposta de inflação, 51% dos empresários reajustaram seus preços conforme ou abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Outros 9% aplicaram aumentos acima do índice, enquanto 40% não conseguiram fazer nenhum ajuste nos cardápios.

Outro dado que confirma a tendência de melhora do setor é a redução dos atrasos nos pagamentos. Hoje, 28% empresas da região de Campinas disseram ter dívidas em atraso. Entre os principais débitos estão os impostos federais (71%), impostos estaduais (57%) e serviços públicos como água/luz/gás/telefone (33%).

“A pesquisa mostra um quadro mais favorável para o setor da RMC, assim como verifica em julho, onde temos 52% das empresas com lucro, acima dos 43% da média Nacional. E isso se reflete também na melhora dos negócios e na possibilidade de geração de empregos”, afirma André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas. “Podemos ver essa melhora de forma clara nos dados de empregos em agosto, quando o setor abriu 318 novas vagas, acumulando um saldo de 1.216 durante o ano”, acrescenta Mandetta.

