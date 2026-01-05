O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana reforça a importância do uso correto das redes coletoras de esgoto como medida essencial para evitar entupimentos, refluxos e danos às tubulações, além de contribuir diretamente para a preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Todos os imóveis devem possuir caixas de inspeção e caixas de gordura, conforme as normas de construção. Esses dispositivos são fundamentais para a manutenção preventiva das tubulações e facilitam intervenções em casos de entupimento ou refluxo. O descarte inadequado de gordura, especialmente óleo de cozinha, é uma das principais causas de obstruções, já que o material endurece e compromete todo o sistema de coleta de esgoto.