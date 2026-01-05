O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana reforça a importância do uso correto das redes coletoras de esgoto como medida essencial para evitar entupimentos, refluxos e danos às tubulações, além de contribuir diretamente para a preservação do meio ambiente e da saúde pública.
Todos os imóveis devem possuir caixas de inspeção e caixas de gordura, conforme as normas de construção. Esses dispositivos são fundamentais para a manutenção preventiva das tubulações e facilitam intervenções em casos de entupimento ou refluxo. O descarte inadequado de gordura, especialmente óleo de cozinha, é uma das principais causas de obstruções, já que o material endurece e compromete todo o sistema de coleta de esgoto.
De acordo com a autarquia, outra prática proibida é o lançamento de águas pluviais na rede de esgoto. A ligação irregular sobrecarrega o sistema e pode gerar transtornos à população, além de multa. As águas da chuva devem ser direcionadas corretamente para a rua, alcançando os bueiros e bocas de lobo.
O DAE também alerta para o descarte incorreto de resíduos sólidos em vasos sanitários, pias e ralos. Materiais como plásticos, escovas de dente, fio dental, tubos de pasta de dente, absorventes, fraldas, tecidos, papel higiênico e restos de comida causam entupimentos, danificam as redes públicas e podem comprometer a tubulação interna dos imóveis.
Fala Fábio do DAE
De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento do sistema. “Grande parte dos problemas registrados na rede de esgoto poderia ser evitada com atitudes simples dentro de casa. O uso correto das redes coletoras preserva a infraestrutura da cidade, reduz custos com manutenção e contribui diretamente para a qualidade de vida da população”, destacou.Em caso de dúvidas ou necessidade de orientações, a população pode entrar em contato com os canais de atendimento do DAE pelo telefone 0800 012 3737 ou pelo WhatsApp (19) 98100-4714.
