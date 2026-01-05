Morreu este início de semana Elisete Fraga, que era ativa em vários setores da igreja católica em Americana. Amigos lamentaram a perda nas redes sociais.
Nota sobre a morte de Elisete Fraga
da igreja Maria Auxiliadora Americana
Com tristeza nossa Paróquia recebeu a notícia do falecimento de nossa irmã Elisete da Silva Fraga, que atuou por muitos anos em nossas Comunidades, principalmente na Comunidade Mazzarello, auxiliando na coordenação de pastorais e em formações e estudos bíblicos.
Unimos nossa oração à família, e que pedimos que Deus, nosso Pai, lhe conceda o descanso eterno e a luz perpétua brilhe sobre ela.
