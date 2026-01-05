Burger King® anuncia que o preço da galinha está mais barato que o ovo em nova campanha para promover 10 BK® Chicken por R$7,90

Com bom humor, a marca abre o ano destacando uma das ofertas do King Ofertas, plataforma de descontos que potencializa os combos do BK®

Começo de ano, em que o consumidor sente no bolso o peso das compras de alimentos, o Burger King® decidiu inverter a lógica popular: agora, é o frango do BK® – sempre quentinho, crocante e suculento – que está mais barato que o ovo. A rede anuncia em nova campanha uma oferta de 10 BK® Chicken por apenas R$7,90, provando que ainda é possível comer muito e pagando pouco.

A novidade reforça as opções do King Ofertas, plataforma de descontos da marca desenhada para o consumidor que deseja turbinar seu combo do BK® com itens favoritos a preços acessíveis.

A linha criativa da campanha explora a estética dos plantões de notícias para abordar o tema com leveza. Guiado pelo conceito “No BK®, o frango tá mais barato que o ovo”, o filme simula uma reportagem dentro de um supermercado, onde a indignação cotidiana dos consumidores com o preço da dúzia de ovos contrasta com a acessibilidade do BK® Chicken. A notícia é tão surpreendente que deixa até o âncora do telejornal chocado, levando-o a quebrar o protocolo e se render ao quentinho, crocante e suculento frango.

“No início do ano, quando a sensibilidade a preços aumenta, encontramos no cotidiano o referencial perfeito de valor: o ovo. Ele tangibiliza o custo-benefício, rompendo a indiferença comum das guerras de preços da categoria”, comenta Pedro Laguárdia, gerente de marketing do Burger King®.

A ideia criativa da ação é da AlmapBBDO, com desdobramentos nas redes sociais pela Jotacom e OOH pela Streetwise.

A oferta estará disponível por tempo indeterminado, ou enquanto durarem os estoques. Os 10 BK® Chicken por R$7,90 podem ser adquiridos no balcão e totens das lojas físicas, no BK® Drive e também pelo app do BK® .

Comparação baseada em pesquisa independente realizada por agência privada em dezembro de 2025, considerando o preço médio da dúzia de ovos comercializados em redes selecionadas de supermercados em diferentes localidades do Brasil. Os valores apurados referem-se exclusivamente à amostra pesquisada e podem variar conforme região, marca, período e estabelecimento. A oferta é válida por tempo indeterminado e enquanto durarem os estoques, podendo os preços promocionais variar de acordo com a região e/ou restaurantes.

A oferta é válida nas lojas físicas, no app do BK e no BK Drive. Os restaurantes participantes podem ser consultados em Link. A oferta pode ser estendida e/ou encerrada sem aviso prévio. Itens adicionais ou a troca de itens serão cobrados à parte. As imagens são meramente ilustrativas. TM & ©2026 Burger King Company LLC. Usado sob licença. Todos os direitos reservados.

