Santa Bárbara d’Oeste: Abastecimento de água alterado nesta quarta-feira

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste comunica que o abastecimento de água poderá ser afetado nesta quarta-feira, dia 7, no período compreendido entre 8h e 17h, para os bairros: Jardim Boa Esperança, Santa Inês, Jardim Paraíso, Santa Rita, Parque Industrial Bandeirante, Parque Industrial Francisco de Cillo e Acampamento Presbiteriano.

As equipes operacionais da autarquia estarão empenhadas no reparo de uma tubulação inserida no sistema de reservação e distribuição de água localizado no Jardim São Francisco.

O DAE orienta a população residente nestas localidades para que utilize a água de forma consciente e racional, priorizando o consumo essencial e preservando o volume reservado nas caixas d’água dos imóveis durante esse período.

Para dúvidas ou informações, os munícipes podem entrar em contato pelos telefones 0800-770-3459 e 3459-5910, ou via WhatsApp pelo número (19) 9.9992-6848 (mensagens de texto), atendimento todos os dias das 7 às 20 horas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP