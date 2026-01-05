Recurso de R$ 36,3 mil, de emenda impositiva do vereador, beneficia veículo que realiza serviços de zeladoria e limpeza em Americana

Através de emenda impositiva no valor de R$ 36.315,52, o vereador Fernando da Farmácia (PSD) está proporcionando a reforma do caminhão utilizado para a prestação de serviços na Regional da Cidade Jardim.

As benfeitorias foram concluídas no veículo utilizado principalmente para as equipes realizarem trabalhos de zeladoria na região da Cidade Jardim e do Parque Novo Mundo.

Fala Fernando da Farmácia

“É uma maneira que encontramos, de destinar parte da emenda impositiva, para reformar o caminhão da Regional”, destaca Fernando da Farmácia. O objetivo do recurso utilizado é garantir melhores condições de uso e segurança para os serviços prestados à comunidade.

“Esse recurso ajuda na reforma do caminhão que faz um serviço muito importante de zeladoria e limpeza nessa região”, reforça. A Regional da Cidade Jardim fica na Rua das Rosas, nº 879.