GWM Brasil encerra 2025 com vendas acima do previsto e base sólida para crescimento em 2026

Marca cresce 46% em relação a 2024, supera o desempenho do mercado automotivo e registra recorde mensal de vendas no País

A GWM Brasil encerra 2025 com o balanço mais positivo desde o início de sua operação no País. Ao longo do ano, a empresa comercializou 42.785 veículos, volume 22% acima da expectativa inicial, que previa 35 mil unidades. O desempenho foi reforçado por um novo recorde mensal de vendas, com 5.480 veículos comercializados em um único mês, evidenciando a crescente tração da marca no mercado brasileiro.

Na comparação com 2024, quando foram comercializadas 29.217 unidades, as vendas da GWM cresceram aproximadamente 46% em 2025. Esse resultado ganha ainda mais relevância quando comparado ao desempenho do mercado automotivo brasileiro, que registrou crescimento em torno de 2% no período, reforçando a rápida consolidação da marca no País.

A GWM manteve ainda a liderança absoluta no segmento de híbridos, impulsionada pelo Haval H6, que registrou 3.379 unidades vendidas no mês e cerca de 32 mil unidades no ano, consolidando-se como o modelo híbrido mais comercializado do Brasil.

Esse desempenho foi sustentado por uma estratégia consistente, baseada na ampliação do portfólio, na expansão estruturada da rede de concessionárias, em investimentos industriais e no fortalecimento das áreas de pós-venda, capacitação técnica e logística de peças.

Expansão da rede e crescimento comercial acima do esperado

Em 2025, a GWM alcançou a meta de 130 concessionárias em operação no Brasil, garantindo maior capilaridade, proximidade com os consumidores e suporte ao crescimento da frota.

“Encerrar 2025 acima das nossas projeções confirma a consistência da estratégia que estamos implementando no Brasil. O crescimento das vendas, a expansão da rede e a inauguração da fábrica criam uma base sólida para a próxima fase da GWM no País. Em 2026, nosso foco será escalar essa operação com eficiência e ampliar nossa presença nos principais segmentos”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Portfólio ampliado e lançamentos estratégicos ao longo do ano

Em 2025, a GWM ampliou de forma consistente seu portfólio no Brasil, fortalecendo a atuação da marca em segmentos estratégicos e avançando no conceito multienergia, que combina diferentes tecnologias de motorização para atender às diversas necessidades do mercado.

Lançado em novembro, o novo Haval H6 passou por uma ampla atualização desenvolvida a partir de dados reais de uso e avaliações de clientes brasileiros. O modelo recebeu melhorias em dirigibilidade, conforto e experiência digital, além de uma nova calibração de suspensão e frenagem mais progressiva, elevando o padrão de condução no uso urbano e rodoviário. A atualização reforçou a competitividade do SUV híbrido, que segue como principal pilar de vendas da GWM no Brasil.

Já com o lançamento do Tank 300, a GWM ingressou no segmento de off-road premium, oferecendo um modelo voltado a clientes que buscam alta capacidade fora de estrada aliada a tecnologia e sofisticação.

Fortalecendo a estratégia de eletrificação da GWM no Brasil, o ORA 03 BEV58 chegou para ampliar a oferta de veículos 100% elétricos da marca. Com maior autonomia e foco no uso urbano, o modelo atende consumidores que priorizam mobilidade sustentável, eficiência energética e tecnologia, consolidando a presença da marca no segmento de elétricos compactos.

O Haval H9, SUV de sete lugares com motorização turbodiesel, ampliou a presença da marca entre consumidores que priorizam espaço, robustez e versatilidade para diferentes tipos de terreno.

A estreia da Poer P30 marcou a entrada da GWM no competitivo segmento de picapes médias a diesel, atendendo tanto demandas profissionais quanto de lazer, com foco em durabilidade, capacidade de carga e tecnologia embarcada.

No segmento de luxo eletrificado, a GWM apresentou o Wey 07, ampliando sua atuação entre consumidores que buscam alto nível de sofisticação, desempenho e tecnologia. O modelo reforça o posicionamento da marca em veículos de proposta mais exclusiva, combinando design refinado, soluções avançadas de conectividade e sistemas de assistência à condução, proporcionando uma experiência de primeira classe.

Com esse conjunto de produtos, a GWM passou a cobrir um amplo espectro de necessidades do mercado brasileiro, de veículos híbridos eficientes para o uso diário a modelos off-road premium, elétricos e picapes robustas, reforçando seu posicionamento como uma montadora preparada para oferecer soluções completas de mobilidade.

Inauguração da fábrica de Iracemápolis marca nova fase da GWM no Brasil

Um dos principais marcos de 2025 foi a inauguração da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP), a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul. Com 1,2 milhão de m² de área total e 94 mil m² de área construída, a planta possui capacidade instalada para produzir 50 mil veículos por ano.

A marca atualmente conta com 1.000 colaboradores em suas unidades, com potencial de superar 2.000 postos de trabalho no futuro, à medida que a produção e as exportações para a América Latina avancem.

A unidade opera no sistema peça por peça, com conteúdo local desde o primeiro ano, incluindo pintura para 100% dos veículos produzidos no País. Atualmente, 20 fornecedores brasileiros já participam da cadeia produtiva, com perspectiva de ampliação gradual da nacionalização de componentes.

Reconhecimento do mercado e prêmios ao longo de 2025

Ao longo de 2025, a atuação da GWM no Brasil foi amplamente reconhecida por diversos prêmios que destacaram tanto a performance de seus produtos quanto o posicionamento institucional da marca. No período, a marca somou 23 premiações, com destaque para o Prêmio UOL Carros, no qual foi a maior vencedora da edição entre os veículos, ao conquistar quatro categorias com os modelos Haval H6, Tank 300, Haval H9 e Poer P30.

O Haval H6, líder entre os híbridos no mercado brasileiro, acumulou prêmios relevantes, como o Melhor Revenda na categoria Híbridos até R$ 250 mil, concedido por Quatro Rodas e Mobiauto, além de ter sido eleito Veículo Híbrido do Ano pelo prêmio Melhores do Ano, promovido pelo CarPoint News e pela Torque Magazine. O modelo também se destacou no Prêmio Melhor Compra 2025, da Quatro Rodas, com reconhecimentos para as versões HEV One, PHEV19 e GT, além do prêmio de Menor Custo de Uso na categoria híbridos.

O Tank 300 consolidou sua posição no segmento de SUVs híbridos off-road ao ser reconhecido como Melhor Compra entre os híbridos acima de R$ 300 mil, e receber os títulos de Melhor Híbrido acima de R$ 300 mil no Prêmio Mobilidade Estadão, Melhor Carro Híbrido até R$ 250 mil no Prêmio Top Car TV e Carro Híbrido no Prêmio Abiauto.

Já o Haval H9 foi reconhecido como Melhor SUV de sete lugares no Prêmio Trend Car e como Melhor SUV Grande no Carsughi L’Auto Preferita, enquanto o Ora 03 recebeu destaque no Prêmio Melhor Revenda, na categoria Elétricos até R$ 300 mil, promovido por Quatro Rodas e Mobiauto.

“Os reconhecimentos obtidos ao longo de 2025 refletem a crescente aceitação da GWM no mercado brasileiro e reforçam a credibilidade da marca junto a consumidores, formadores de opinião e especialistas do setor automotivo, consolidando sua posição como uma das principais protagonistas da nova mobilidade no País”, destaca Fernandes.

Capacitação, peças e excelência no pós-vendas

Outro pilar estratégico do ano foi o fortalecimento da estrutura de pós-vendas. Em agosto, a GWM inaugurou o centro técnico da GWM Academy no SENAI Ipiranga, em São Paulo, com um investimento total de R$ 13,7 milhões em capacitação e pós-venda. Até o momento, mais de 901 profissionais da rede de concessionárias já foram treinados, com foco especial em eletrificação e tecnologias avançadas.

Ao longo de 2025, a GWM também promoveu uma ampla agenda de capacitações presenciais e online, totalizando centenas de treinamentos nas áreas de Vendas, Produto e Pós-Vendas, reforçando o preparo técnico da rede e a excelência no atendimento ao cliente.

A estratégia inclui ainda o robusto Centro de Distribuição de Peças em Cajamar (SP), que conta com mais de 600 mil peças em estoque, avaliadas em R$ 70 milhões, assegurando elevados índices de disponibilidade e eficiência logística em todo o País. Em 2025, o nível médio de atendimento de peças alcançou 98%, reforçando o compromisso da GWM com a qualidade do pós-venda e a excelência no atendimento à rede e aos clientes.

“Encerramos 2025 com uma operação muito mais madura e integrada. Em 2026, nosso foco será acelerar a produção local, ampliar o portfólio, fortalecer ainda mais a rede e seguir investindo em qualidade, tecnologia e experiência do cliente”, complementa Diego Fernandes.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a terceira maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 27 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 150 países e regiões, 80 mil colaboradores e 13 centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) distribuídos em quatro países.

