DAE conclui 80% da instalação de câmeras nos reservatórios e estações de tratamento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana já concluiu 80% da instalação de câmeras para o videomonitoramento nos reservatórios de água e estações de tratamento. O investimento para a implantação do sistema de segurança inédito nas unidades será de R$1.899.900,00.

Ao todo, receberão os equipamentos os 14 reservatórios de água, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia Azul, Estação de Tratamento de Água (ETA), Captação de Água no Rio Piracicaba, sede do DAE e também o pátio de caminhões da autarquia.

O sistema de monitoramento vai aumentar a segurança nas unidades, contando com sensores de presença, alarme e controle de acesso aos reservatórios, por meio de interfone com câmera.

Com 80% das instalações entregues, o sistema será preparado para a visualização das câmeras.

“Precisamos garantir segurança no abastecimento. Furtos, roubos, depredação, que causavam prejuízos e consequências para toda a cidade, que é a falta de água, serão coibidos com esse sistema”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

