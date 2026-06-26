Com o lema “Entre margens e memórias: o rio que guarda histórias e ensina esperança”, a edição de 2026 do Programa “Bacia Caipira” se iniciou em março, oferecendo uma programação focada na valorização do Rio Piracicaba e na educação ambiental. O segundo encontro desta edição aconteceu na última sexta-feira (19), no Horto de Tupi

O público-alvo principal são grupos da terceira idade dos municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, que se unem com o objetivo de promover vivências, diálogos e intervenções práticas que integrem a conservação da natureza à qualidade de vida, transformando os idosos em agentes disseminadores de boas práticas ambientais em suas comunidades.

Cada encontro do programa reunirá cerca de 70 participantes, divididos entre 30 representantes do Asilo e Rede Feminina de Combate ao Câncer (Santa Bárbara d’Oeste) e 30 representantes da Estação do Idoso (Piracicaba), além de 10 membros da Equipe Técnica organizadora.

Os eventos ocorrem em locais de grande relevância ecológica e social nos dois municípios. A interação é conduzida de forma leve e prática, incluindo rodas de conversa, oficinas, trilhas educativas, plantios e observação de fauna e flora. Todos os encontros são finalizados com um lanche comunitário para promover a integração.

Programa

Criado em 2018 para atender à diretiva “Estrutura e Educação Ambiental” do Programa Estadual Município Verde Azul, o “Bacia Caipira” nasceu para resgatar a importância histórica, ambiental, econômica e cultural do Rio Piracicaba.

A ação articula bairros vizinhos que possuem forte ligação com o rio: o Distrito de Tupi (Piracicaba), que abriga a Estação Experimental de Tupi (Horto), e o complexo de bairros rurais Caiubi, Cruzeiro do Sul e Chácaras Pinheirinho (Santa Bárbara d’Oeste).

No cronograma, os locais dos encontros incluem o Engenho Central de Piracicaba, Horto de Tupi, Sítio do Pajé e Parque das Paineiras, esses dois últimos no município barbarense.

O Programa “Bacia Caipira” é organizado em conjunto pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura de Piracicaba atua com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Cultura. O Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal – FF e Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA.