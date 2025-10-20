DAE de Santa Bárbara reduz perdas em mais de 37% com ações estruturadas de combate a vazamentos não visíveis

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste alcançou um importante resultado na gestão do sistema de abastecimento de água, com a redução de 37,5% nas perdas ao longo dos últimos cinco anos. O índice, que era de 56% em 2020, caiu para 35% em setembro de 2025, refletindo o êxito das ações estratégicas de monitoramento, detecção e correção de vazamentos não visíveis na rede de distribuição.

Entre as principais iniciativas está o uso do geofonamento, tecnologia que permite identificar vazamentos subterrâneos por meio da captação de ruídos gerados na tubulação. O método possibilita uma atuação precisa e ágil das equipes de manutenção, reduzindo o desperdício de água tratada e aumentando a eficiência operacional do sistema.

As atividades de geofonamento são realizadas diariamente em toda a cidade, contemplando redes públicas, ramais de entrada de água dos imóveis e hidrômetros. O trabalho é direcionado com base no mapeamento técnico das redes de abastecimento, o que garante intervenções assertivas e redução de custos operacionais.

“A combinação entre o geofonamento e os levantamentos de consumo noturno de água tratada tem nos permitido identificar e corrigir vazamentos antes que se tornem visíveis. Esse trabalho preventivo resulta em maior eficiência na manutenção e menor desperdício de recursos hídricos. É um resultado que reforça o comprometimento e a competência de toda a equipe”, destacou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Desde 2021, o DAE vem fortalecendo suas políticas de controle de perdas com a criação do Grupo de Melhoria Contínua, composto por profissionais técnicos da autarquia. O grupo atua na análise de dados, elaboração de planos de ação e acompanhamento sistemático dos resultados, com metas definidas para os próximos anos. O objetivo é atingir o índice de 25% de perdas até 2028, com investimentos previstos em aproximadamente R$ 39 milhões.

Com essas ações, o DAE de Santa Bárbara d’Oeste reafirma seu compromisso com a eficiência na gestão pública, o uso responsável da água e a sustentabilidade dos recursos hídricos, consolidando-se como referência regional em boas práticas de saneamento.

