Multivacinação: Sumaré aplica 1,4 mil doses, Hortolândia 435 e SBO 189

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou no último sábado (18) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante o dia de mobilização, foram aplicadas 1.412 doses de vacinas nas unidades participantes.

As equipes também realizaram a avaliação das cadernetas vacinais de todos os presentes, garantindo que as vacinas atrasadas fossem colocadas em dia. A ação aconteceu na USF (Unidade de Saúde da Família) Vasconcelos, Bordon, CIS Nova Veneza, Ângelo Tomazin, Bandeirantes e Matão.

Além das vacinas de crianças e adolescentes , também foram disponibilizadas doses da vacina SCR (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) para pessoas de até 59 anos, e vacinas contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não haviam sido imunizados.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, agradeceu à população pela participação e reforçou a continuidade da campanha. “Agradecemos a todas as famílias que compareceram ao Dia D, mantendo nossas crianças e adolescentes protegidos. Foi um dia de grande participação e conscientização. Quem ainda não conseguiu atualizar a caderneta de vacinação pode procurar, durante a semana, a unidade de saúde mais próxima”, orientou Rafael.

A campanha continua com propósito de elevar a cobertura vacinal e estão disponíveis as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo as que protegem contra doenças como difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningite, catapora, pneumonia, poliomielite, rotavírus, febre amarela, gripe e dengue.

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, os pais ou responsáveis devem levar os menores a uma das salas de vacinação do município, munidos da carteira de vacinação e de um documento de identificação, para que o profissional de saúde avalie quais doses estão pendentes. Vale lembrar que o módulo Soma realiza vacinação às terças e quintas-feiras, das 9h às 14h. Já a unidade do Jardim Viel, neste momento, não está vacinando.

Hortolândia aplica 435 doses de vacinas

Apesar do tempo chuvoso, a população compareceu em bom número no Dia D da campanha de multivacinação. Foram aplicadas 435 doses. A ação foi promovida pela Prefeitura de Hortolândia na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, neste sábado (18/10). Durante a ação, o município também fez a pesagem de pessoas beneficiárias do programa federal Bolsa Família. Para animar a criançada, teve algodão doce e a presença da Maria Gotinha.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a procura foi grande pelas vacinas contra Influenza (145 doses aplicadas) e Dengue (86 doses aplicadas). Crianças e adolescentes de até 15 anos e pessoas de outras faixas etárias aproveitaram o dia para atualizar as carteiras de vacinação. Também houve grande procura pelas vacinas Meningo ACWY, Dupla Adulto (contra Difteria e Tétano), contra Febre Amarela, HPV e covid.

UBS AMANDA I AMPLIA HORÁRIO

A campanha de multivacinação continua nas UBSs durante a semana, no horário das 7h30 às 15h30. A campanha vai até o dia 31 deste mês.

Para possibilitar que os públicos-alvos consigam atualizar suas vacinas durante a semana, a Secretaria de Saúde ampliou o horário de funcionamento da sala de vacinação da UBS Amanda I até às 18h30, desde a semana passada.

Outras cinco unidades também ficam com suas salas de vacinação abertas em horário ampliado durante a semana. Confira abaixo quais são as UBSs:

– UBS Amanda II: até às 17h30

– UBS Dom Bruno Gamberini: até às 17h30

– UBS Rosolém: até às 17h30

– UBS Santa Clara: até às 17h30

– UBS Amanda I: até às 18h30

– UBS Figueiras: até às 18h30

HPV

A Secretaria de Saúde continua com a ação de busca ativa de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não vacinados contra o HPV.

Nesta segunda-feira (20/10), a Secretaria de Saúde realiza vacinação contra o vírus para alunos da unidade escolar do SESI (Serviço Social da Indústria). A vacinação também será feita em Escolas Estaduais (EEs) do município.

Em SBO, 189 crianças e adolescentes vacinados

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu no último sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação. A ação ocorreu em 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com 189 crianças e adolescentes menores de 15 anos imunizados com ao menos uma vacina. Durante a iniciativa, 330 cadernetas de vacinação foram verificadas e 307 doses foram aplicadas no público-alvo da campanha.

No período, 79 pessoas com mais de 15 anos também foram imunizadas com ao menos uma vacina, totalizando 118 doses aplicadas. Até o momento, 2.049 doses foram aplicadas durante a campanha, que seguirá até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), nas UBSs do município.

Durante a iniciativa, as crianças e adolescentes devem comparecer às UBSs acompanhados dos pais ou responsáveis, com a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e cartão SUS em mãos, para que um profissional avalie quais doses precisam ser aplicadas, seja em caso de atraso, falta ou necessidade de reforço.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação devem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da Campanha de Multivacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

