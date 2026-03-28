DAE e Prefeitura de SBO iniciam projeto em parques no Mês da Água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Prefeitura, iniciou na quarta-feira (25) o “Projeto Parques Educadores”. A ação é voltada para a Educação Ambiental de estudantes do Ensino Fundamental das escolas municipais e estaduais e começou atendendo os alunos da Escola Estadual Profa. Maria de Lourdes Beozzo Franchi, do bairro Mollon IV.

Parte das comemorações no Mês da Água, o projeto é uma ação intersetorial realizada em conjunto com as secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente e Saúde (por meio do Departamento de Vigilância em Zoonoses).

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A primeira edição das atividades pedagógicas aconteceu no Parque dos Jacarandás. Durante a visita, os estudantes tiveram contato direto com a natureza e aprenderam na prática sobre temas essenciais para a conservação ambiental, incluindo: Formação e importância das nascentes e águas subterrâneas; Tratamento e qualidade da água; Biodiversidade aquática e observação de fauna e flora; Matas ciliares e Áreas de Preservação Permanente (APP); Arborização urbana e espécies de árvores locais e Identificação e cuidados com animais sinantrópicos.

Salas de aula ao ar livre, o “Projeto Parques Educadores” será realizado ao longo de todo o ano e, além do Parque dos Jacarandás, as atividades também abrangerão o Parque dos Ipês e o Parque das Paineiras.

O objetivo da iniciativa é tirar os alunos do ambiente tradicional da sala de aula e utilizar os parques urbanos para fortalecer a Educação Ambiental. Ao permitir a observação direta de ecossistemas e ciclos biológicos, o projeto estimula nos estudantes uma percepção crítica e investigativa. A meta é fomentar a educação cidadã desde a infância, preparando as crianças para atuarem de forma consciente, sustentável e responsável na sociedade.

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