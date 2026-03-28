Vaga pra Montador de Móveis Moradores da cidade podem se candidatar pelo WhatsApp ou por e-mail.

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O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa oferece 21 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected] , informando o nome da vaga desejada no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE COSTURA – Não é necessário experiência. Das 07h às 17h. Salário a combinar. Benefício: Cesta básica.(1 vaga)

AJUDANTE DE ELETRICISTA – Com experiência comprovada na área de elétrica. Conhecimento em instalações elétricas residenciais ou prediais. Salário compatível com a função.(1 vaga)

AJUDANTE DE MARCENARIA – Com experiência. Disponibilidade para horários flexíveis e realização de horas extras. Preferencialmente residir em Nova Odessa. Salário R$ 2.200,00 + Vale-refeição R$ 348,00.(1 vaga)

ANALISTA DE PCP – Experiência em controle de produção, gestão de estoque, tempo e processos de máquinas. De segunda a sexta em horário comercial.(1 vaga)

ASSISTENTE FINANCEIRO – Formação em Administração, Finanças ou áreas correlatas. Habilidade com pacote office. Facilidade com ferramentas de relatórios e organização de dados. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-refeição + Plano médico + Plano odontológico + Seguro de vida + Gympass + Convênio farmácia + Plano de desenvolvimento de carreira.(1 vaga)

ATENDENTE DE RESTAURANTE – Maior de 18 anos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.939,89 + Vale-transporte + Vale-alimentação R$ 180,00 + Refeição no local + Seguro de vida. Contrato temporário de 9 meses. Escala 5×2 das 16h10 às 00h30.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Experiência na área será um diferencial. Escala 6×1 de segunda a sábado das 11h às 19h20. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + Vale-alimentação + Vale-transporte + Alimentação no local.(1 vaga)

AUXILIAR DE VENDAS/MARKETING – Cursando ou formado em Administração/ Marketing ou áreas correlatas. Interesse por marketing, redes sociais e geração de conteúdo. Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais. Boa comunicação verbal e escrita. Benefícios: Vale-refeição + Plano médico + Plano odontológico + Seguro de vida + Gympass + Convênio farmácia + Plano de desenvolvimento de carreira.(1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Com ou sem experiência. Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00 + Premiações + Vale-alimentação + Vale-transporte ou auxílio combustível + Totalpass + Cartão de todos.(1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência. Das 07h às 17h. Salário a combinar. Benefício: Cesta básica.(1 vaga)

COZINHEIRO(A) – Com experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20 ou das 13h20 às 21h40. Benefícios: Fretado (Americana/Sumaré/Nova Odessa/Santa Bárbara) + Vale-alimentação + PLR + Gympass e convênios.(2 vagas)

COZINHEIRO(A)II – Com experiência. Escala 5×2 das 06h às 15h48. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + PLR + Gympass + Premiação. Após 6 meses convênio médico e odontológico.(2 vagas)

ESTÁGIO DE ENGENHARIA – Cursando Engenharia de Controle de Automação/ Produção/ Mecânica ou áreas correlatas. A partir do 3º ou 4º semestre. Bolsa auxílio + Refeição + Cesta básica.(1 vaga)

FAXINEIRA – De segunda a sexta das 06h às 16h. Necessário veículo próprio, empresa em Santa Bárbara D’Oeste.(1 vaga)

MONTADOR DE MÓVEIS

– Com experiência comprovada em montagem de móveis planejados ou marcenaria. CNH B e disponibilidade para horários flexíveis. Preferencialmente residir em Nova Odessa. Salário R$ 4.200,00 a R$ 5.200,00.(1 vaga)

OFICIAL DE COZINHA – Com experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20 ou das 13h20 às 21h40. Benefícios: Fretado (Americana/Sumaré/Nova Odessa/Santa Bárbara) + Vale-alimentação + PLR + Gympass e convênios.(2 vagas)

PADEIRO – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

PINTOR INDUSTRIAL – Para pintura em geral. Entender de preparação de superfícies e aplicação de tintas. Horário administrativo. Benefícios: Restaurante no local + Vale-alimentação + Convênio médico + Convênio odontológico + peliculosidade.(1 vaga)

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