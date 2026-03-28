Páscoa do Shopping ParkCity Sumaré tem Caça aos Ovos e Coelhinha Bailarina

Atrações são gratuitas e acontecem neste fim de semana, dias 28 e 29 de março

A programação da Páscoa Encantada do Shopping ParkCity Sumaré continua neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, com diversas atrações gratuitas para divertir a criançada e toda a família.

No sábado, 28/3, o empreendimento promove a tradicional Caça aos Ovos. “Será uma deliciosa e divertida brincadeira, que vai percorrer o Shopping. No final, os pequenos terão um encontro com o Coelho da Páscoa”, explica Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Com sessões a partir das 14h, as atividades são indicadas para crianças de 4 a 12 anos, que precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Para participar, basta realizar a inscrição no dia e no local do evento.

No domingo, 29/4, a atração é o Encontro com a Coelhinha Bailarina, que recebe as crianças para fotos. Haverá sessões às 14h, 15h30 e 17h. A atividade é livre para todas as idades, mas as vagas são limitadas. Para participar, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Além das atividades, o público que visita o empreendimento conta com um lindo cenário instagramável para registrar cada momento de Páscoa em fotos. O ambiente está disponível até o dia 5 de abril.

A programação da Páscoa Encantada começou no fim de semana passado e atraiu dezenas de famílias. A chegada do Coelhinho e as atividades para as crianças encantaram o público. “Com uma programação repleta de atividades gratuitas para as famílias, o Shopping ParkCity Sumaré é o lugar perfeito para curtir a Páscoa e viver momentos inesquecíveis que esta época do ano proporciona”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

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Programação – Páscoa Encantada do Shopping ParkCity Sumaré

28/03 (sábado) – Caça aos Ovos

Sessões: 14h00 às 14h45 / 15h30 às 16h15 / 17h00 às 17h45

Circuito pelo shopping e, ao final, encontro com o Coelho da Páscoa.

*Atividade recomendada para crianças de 4 a 12 anos. Vagas limitadas, com inscrições no dia e local do evento. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

29/03 (domingo) – Encontro com a Coelhinha Bailarina

Sessões: 14h00 às 15h00 / 15h30 às 16h30 / 17h00 às 18h00

Encontro com a Coelhinha Bailarina para interação e fotos.

*Atividade livre para todas as idades – vagas limitadas. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

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