O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inicia nesta terça-feira (30) o serviço de sondagem para as obras de instalação da subadutora (SA-01) que vai abastecer o novo reservatório em construção no São Vito (CR-1). Durante os serviços, com prazo estimado de três meses, o trânsito será interditado parcialmente na Rua São Gabriel, trecho entre as ruas São Vito e São João, das 7h às 19h.

O superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli, explicou o andamento das obras. “O processo de sondagem no local é destinado a avaliar as condições do solo para iniciar as obras da nova subadutora. O objetivo é enviar um volume maior de água para o novo reservatório no São Vito, que terá a capacidade de armazenamento de 2,1 milhões de litros”, disse Marcos.

A subadutora será construída a partir da ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi, e seguirá pela Praça Fernando Costa, Avenida Paschoal Ardito, Avenida Antonio Pinto Duarte, Rua São Gabriel, Avenida da Saúde, Rua Olívio Nascimbem, Rua Indalécio Xavier de Castro (atravessa as ruas Luiz Vedovello, Gesuel Arcaro, Tercílio Bruneli, Gregório Luchiari, Roviglio Bertini, Emílio Covessi, Bruno Cia, São Vito e Santa Clara) e Rua Santa Efigênia, até a entrada do CR-1.

O Centro de Reservação do São Vito, na Rua São Miguel, já possui uma capacidade de armazenamento de 1,6 milhão de litros de água para abastecimento de cerca de 20 mil habitantes do São Vito e de bairros da região, como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia. Com a revitalização e ampliação, serão reservados 3,7 milhões de litros de água no total.

Além do São Vito, o DAE está implantando mais um reservatório na cidade, na região do Parque Gramado (CR-16). Com ele, também será construída uma subadutora (SA-16) interligada a partir do Centro de Reservação do São Roque (CR-8).

As obras do CR-16 estão localizadas entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) e o cemitério do Parque Gramado. A estrutura vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas na região, que inclui bairros como São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade, Jardim da Balsa, além do Parque Gramado. Atualmente, os moradores são atendidos pelo reservatório existente no São Roque.

Os investimentos nos reservatórios do São Vito e do Parque Gramado totalizam R$ 5.220.252,36 com recursos próprios do DAE.

Método Não Destrutivo

Para a execução das obras será utilizado o Método Não Destrutivo, mais moderno e que causa menos impacto nas vias públicas. Guiado por um GPS, o sistema também é conhecido como furo direcional, usado em diversas obras subterrâneas e que diminui ou elimina a necessidade de escavações em obras.

O procedimento ainda reduz a mão de obra das equipes, como a necessidade de abertura de valas, a retirada de camada asfáltica, escavação, escoramento de vala, entre outros serviços.