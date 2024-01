Sebrae-SP e Mercado Livre realizam live para pequenos negócios que desejam faturar online

O Sebrae-SP e o Mercado Livre se reúnem na próxima quarta-feira (31/1), às 16h, para mostrar aos pequenos empreendedores e para aqueles que desejam iniciar um negócio online como faturar no mercado digital. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link até a data do evento. A transmissão acontece no canal do YouTube do Sebrae-SP.

Entre as soluções apresentadas aos pequenos negócios para ajudar a aumentar seu faturamento está o “Se Joga no Online”, uma plataforma disponibilizada no portal do Sebrae com trilhas de capacitação que ajudam os empreendedores que desejam usar o Mercado Livre como canal de venda.

O “ Se Joga no Online ” oferece a trilha “Entendendo o negócio”, com dicas para dar o start correto no projeto de empreendedorismo. Entre os conteúdos disponíveis, os donos de pequenos negócios e potenciais empresários vão encontrar orientações sobre como elaborar um plano de negócio, dicas para definir entre loja física ou virtual, mais de 300 ideias de negócio para começar a empreender e informações sobre quais são os primeiros passos para abrir um negócio. Já na trilha “Formalizando o negócio”, o canal traz informações para entender a importância de formalizar e registrar o negócio, um passo a passo para se tornar um MEI e um Guia Prático para formalização da empresa.

“Vamos promover este encontro para mostrar as melhores estratégias digitais e também os programas que o Sebrae-SP e o Mercado Livre oferecem para alavancar as vendas. É uma oportunidade para encontrar e tirar dúvidas sobre o mercado digital com especialistas no assunto”, afirma Isabela Ribeiro, analista de negócios do Sebrae-SP.

Negócios Digitais

O comércio digital se impôs como realidade aos donos de pequenos negócios no Brasil e atualmente já responde, em média, por mais de 40% do faturamento de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Segundo a pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae, aproximadamente 70% das MPE brasileiras usam ferramentas digitais para realizar vendas. Os setores onde a digitalização ocorreu de forma mais intensa foram Economia Criativa, Logística, Artesanato e Turismo onde aproximadamente metade do faturamento já provém dos canais online.

O levantamento aponta que as plataformas mais usadas pelos pequenos negócios para fazer negócio são WhatsApp (56%), Instagram (43%) e Facebook (23%).

SERVIÇO

Live Sebrae-SP e Mercado Livre

Data: 31 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 16h

Inscrições: Link

Transmissão: Canal Youtube do Sebrae-SP