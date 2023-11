DAE inicia troca de rede de água no Frezzarin

DAE- O programa “Água na Torneira”, de troca contínua e modernização da rede

de abastecimento de Americana, avança esta semana e chega ao bairro Vila Frezzarin. Nesta segunda-feira (13), o Departamento de Água e Esgoto iniciou o serviço na Rua Venezuela.

Segundo a autarquia, serão trocados 250 metros de tubulações antigas por novas peças. A previsão é de que o trabalho termine até sexta-feira.

“As tubulações que estão sendo trocadas já têm no mínimo 50 anos, e estão deterioradas. As novas tubulações vão garantir mais eficiência ao sistema e segurança no abastecimento”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O programa “Água na Torneira” já substituiu mais de 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros de Americana desde o início, em 2021.

Serviços essenciais funcionam normalmente no feriado de quarta-feira

Os serviços essenciais da Prefeitura de Americana, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente no feriado de quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República.

A população também pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal – Fechado;

– Departamento de Água e Esgoto – Atende emergências pelo telefone 0800-123-737;

– Biblioteca Municipal – Fechada;

– Parque Ecológico – Aberto das 8h às 16h;

– Jardim Botânico – Aberto das 6h às 20h;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Funciona normalmente 24 horas;

– UPA São José – Funciona normalmente 24 horas;

– Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;

– Centro de Controle de Zoonoses – Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas ou em residências, das 7h às 16h. Os telefones para contato são 3467-1187 e 3467-2344;

– Guarda Municipal – Atende normalmente 24 horas. A população pode ligar no telefone 153;

– Coleta de lixo domiciliar – Será realizada normalmente;

– Coleta de lixo seletiva – Não será realizada.

