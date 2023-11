Novo Complexo de Esportes do Santa Rita será inaugurado nesta terça-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inaugura nesta terça-feira (14), às 19 horas, o Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita. Máquinas e equipes de trabalho já executam os arremates finais da obra.

Toda a área entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes foi transformada. Entre os serviços executados estão nova iluminação em LED, paisagismo e arborização, além de estruturas como pista de caminhada, quadra de Basquete 3×3, quadra de Vôlei de Areia, minicampos em grama e Espaço PET.

As ações ocorreram ao redor do Centro Esportivo Municipal “João Querubim Teodoro”, em frente ao CIEP “Leonel Brizola”, na área da Quadra de Futebol Society “Vagner Nunes – Mazolinha” e nos campos localizados no espaço em frente a Rua Benjamin Wiezel.

