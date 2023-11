Zezé e Graciele vão romper, reatar e ter um filho diz sensitiva

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo- Izadora Morais, que vem sendo chamada

de “sensitiva dos famosos”, por conta de suas previsões certeiras, tirou as cartas e descobriu que o casal enfrentará uma nova “guerra familiar” e passará por altos e baixos na relação.

“As cartas me mostraram que a Graciele está muito desanimada, e isso tem uma explicação: ela está com uma energia espiritual muito pesada”, começa. “Ela precisa cuidar disso. Não pode se entregar para a inveja, tem que se proteger”.

Izadora ainda prevê mais confusão na família Camargo. “Ela vai brigar feio com uma das filhas do Zezé. A confusão será tão grande que pode acontecer de o noivado acabar. Se acontecer, será por pouco tempo, vejo que eles vão reatar rápido porque realmente se amam. Aparece aqui uma criança depois disso”, conta.

Para a sensitiva, a guerra familiar está longe de um final feliz. “Quando falo em guerra, pode levar ao pé da letra. Vai ter confusão, muita intimidade exposta e processo na Justiça. Afinal de contas, tudo perde controle no calor da emoção. Graciele e Zezé precisam ter calma, agir na razão e deixar a emoção de lado”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A sensitiva também tirou as cartas para Bruna Biancardi e Neymar, e revelou que os dois têm futuros bem diferentes pela frente: ela em um novo relacionamento e um segundo filho, e ele com problemas de saúde.

“Vejo ela em um novo relacionamento e vai acontecer rápido. Até março do ano que vem todo mundo vai conhecer o eleito. É um homem digno e honrado. Haverá um falatório na imprensa, mas os dois vão engatar um romance de novela e com o passar do tempo ela irá engravidar novamente”, avisa.

Para Izadora, Neymar não terá grandes conquistas no futuro. “Não aparece aqui um futuro muito promissor para o Neymar… Ele vai tentar voltar com a Bruna, mas ela não vai aceitar. Também vejo um problema de saúde, parece ser a próstata, isso o deixará afastado dos campos por algum tempo”, cravou.

Izadora ainda tirou as cartas para o influenciador Carlinhos Maia, e descobriu que ele será convidado para um grande reality show. A sensitiva não descarta a ida dele para o BBB.

“Ele tem uma alma muito linda, com potencial muito grande para prosperar. Será convidado para participar de um reality grande. Se ainda não foi, ele será. Vejo aqui também que está difícil para ele lidar com a depressão e ansiedade. Tem muita coisa que ele não conta. A vida amorosa também vai bem, só precisa lidar melhor com ciúmes”.

Fotos: Divulgação

Mariana Marquini é a campeã de concurso de Miss: “pensei em desistir”

A sedutora do Teste de Fidelidade, Mariana Marquini, agora ostenta um novo título: o de Miss Copa do Brasil 2023. Representando o Goiás Futebol Clube, seu time do coração, ela conquistou os jurados e superou suas 15 concorrentes na disputa. O desfile final aconteceu neste fim de semana em São Paulo. “Não consigo explicar essa felicidade, é o meu primeiro concurso de Miss. Foi um título inesperado”, resume. “Pensei em desistir, passei muitos perrengues na semana da final. Meu vestido de R$ 12 mil rasgou, tive problema com meu biquíni, ele arrebentou um dia antes. Nada saiu como planejado. Chorei muito na véspera, entrei em desespero. Mas com ajuda de amigos consegui resolver tudo a tempo. Foi emocionante”. No pódio, uma dobradinha da TV. Simone Oliveira (Chapecoense), atriz das pegadinhas e uma das estrelas do OnlyFans, foi eleita a vice-campeã. Agora solteira, ela conta que decidiu entrar na disputa depois de descobrir uma traição. No palco, a loira deu detalhes e garantiu viver a sua melhor fase. “O chifre me trouxe até aqui”, brincou aos risos. “A traição me deu essa vontade de me arriscar em outras coisas, de buscar o meu poder. O concurso me deu essa segurança, me ajudou a recuperar a autoestima. Estou feliz. Me senti mais desejada, mais gostosa e o resultado chegou. Ser vice Miss é um sonho”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP