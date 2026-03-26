DAE moderniza redes de água nos bairros Vila Bertini e São Roque

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou a modernização de trechos da rede de distribuição de água nos bairros Vila Bertini e São Roque, com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema, reduzir ocorrências de vazamentos e garantir mais estabilidade no abastecimento para a população.

Na Vila Bertini, os trabalhos ocorrem na Rua Fernando Luiz Baldin, no trecho entre as ruas Orozimbo Machado e Marcelo Gallasi. A antiga tubulação de ferro está sendo substituída por rede em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) com diâmetro de 63 milímetros, em uma extensão aproximada de 170 metros.

Já no bairro São Roque, a intervenção acontece na Rua Javarí, entre as ruas Solimões e Guaporé. No local, a rede de ferro está sendo substituída por tubulação em PVC de 50 milímetros, com cerca de 80 metros de extensão.

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