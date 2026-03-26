Familiares das duas adolescentes mortas em um acidente grave no carnaval em Americana farão uma manifestação este domingo na cidade. O encontro acontece no mesmo local onde aconteceu a tragédia, a partir das 9h.

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A batida aconteceu na madrugada da terça-feira de carnaval (17 de fevereiro), na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, na altura da Bandini. Sete pessoas estavam dentro do carro quando o veículo colidiu contra um poste. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro logo após o acidente.

Maria Eduarda de Souza Almeida (1º ano do Curso Técnico de Administração) e Lídia de Moraes Aguiar (1º ano do curso Técnico de Recursos Humanos), eram alunas do colégio Polivalente em Americana e a tragédia consternou a comunidade.

Maria Eduarda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do acidente foi liberado dois dias depois após participar de audiência de custódia. Ele é pai de uma das vítimas fatais.

3a adolescente vítima deixou hospital

Sophia Isabelle Andrade, a 3a vítima do acidente do carnaval em Americana que terminou com duas adolescentes mortas, ficou quase uma semana internada e recebeu alta hospitalar na segunda-feira seguinte ao acidente (23).

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